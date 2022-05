Tunnettu brittiarkkitehti tekee jo Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin jälleenrakentamissuunnitelmaa

Norman Fosterin arkkitehtitoimisto aloitti heti tapaamisen jälkeen uuden Harkovan suunnittelun. Fosterin suunnitelmaa tukevat hänen perustamansa Norman Foster -säätiö sekä Oxfordin ja Harvardin yliopiston professorit Ian Goldin ja Ed Glaeser, jotka ovat saaneet tunnustusta muun muassa globalisaatiotutkimuksesta ja kaupunkitaloustieteestä.

Ennen Harkovan yleissuunnittelun aloitusta Foster ilmoitti lopettaneensa kaiken työskentelyn Venäjällä. Fosterin toimisto on suunnitellut Venäjälle muun muassa Jekaterinburgiin Venäjän valtion kupariyhtiön pääkonttorin.

Foster on ollut mukana myös Pietarin Uuden Hollannin saaren kehitys- ja uudistusprojektissa.

Tunnettu arkkitehtikoulutuksestaan

Harkova sijaitsee 450 kilometriä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta länteen ja vain vajaan 50 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Kaupungissa oli ennen Venäjän hyökkäystä noin puolitoista miljoona asukasta. Sadatuhannet kaupungin asukkaista joutuivat pakenemaan muualle Ukrainaan tai ulkomaille.

Harkova on Ukrainan yksi tärkeimmistä raskaan teollisuuden, liiketoiminnan, kulttuurin ja koulutuksen keskuksista. Siellä toimi ennen sotaa yli 40 korkeakoulua ja yliopistoa.

Harkova on tunnettu arkkitehtien ja rakennusalan insinöörien koulutuksen paikkana. Siellä on toiminut suuri arkkitehtuurin ja insinööritieteiden yliopisto, jossa oli ennen sotaa noin 500 opettajaa. Heistä 68 on professoreja.

Pienempi, mutta kansainväisesti ehkä kuuluisampi on vasta 2017 perustetu Harkovan arkkitehtuurikoulu, joka on ottanut jo kantaa Harkovan jälleenrakentamiseen ja Fosterin suunnitelmiin.

Harkova tunnetaan myös omasta arkkitehtuuristaan, muun muassa jugendtyylisistä rakennuksistaan. Keskustassa sijaitsevan Vapauden aukion laidalla ja ympäristössä on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja rakennuksia, kuten vuonna 1929 valmistunut ja aikanaan Neuvostoliiton suurin teräsbetonista rakennettu rakennuskompleksi Derzhprom.

Harkovan pohjoisosassa, lähempänä Venäjän rajaa sijaitsee suuri Saltovkan kaupunginosa, jonka lähes kaikki rakennukset ovat Neuvostoliiton aikana rakennettuja monikerroksisia asuinkerrostaloja. On arvioitu, että jopa kolmasosa harkovalaisista asui Saltovkassa.

Neljännes rakennuksista tuhoutunut

Kaupunginjohtaja Igor Terekhov on arvioinut, että 25 prosenttia Harkovan rakennuksista on tuhoutunut Venäjän hyökkäykessä. Useissa Harkovan ympäristön kylissä tuho on jopa 90 prosentin luokkaa.

Pahoja vaurioita ovat kärsineet myös Saltovkan kaupunginosan rakennukset, jotka eivät ole sotilaallisia kohteita. Saltovkan sadoistatuhannista asukkaista kaupunginosaan jäi ainoastaan muutama tuhat. He joutuivat oleskelemaan yli kaksi kuukautta piiloutuneina kylmissä ja kosteissa kellaritiloissa ennen kuin ukrainalaiset sotajoukot saivat työnnettyä vihollisen pohjoiseen rajan yli Venäjän puolelle.

Maaliskuun alussa venäläiset joukot tuhosivat Saltovkan raitiotievarikon, joka oli Harkovan raitiotietoiminnan tärkein varikko. Sen jälkeen kaupungin raitiotietoiminta on ollut pysähdyksissä.

Harkovan metroasemista tuli heti sodan ensimmäisinä päivinä tuhansien harkovalaisten pommisuoja ja ainoa mahdollinen asuinpaikka. Toukokuun lopulla metroliikenne pystyttiin kuitenkin aloittamaan osittain uudelleen.

Kaupungin korkeakoulu- ja yliopistotoiminta on ollut lähes täysin pysähdyksissä pommitusten vuoksi. Pommituksissa on osittain tuhoutunut myös Harkovan arkkitehtuurin ja insinöörien yliopisto. Arkkitehtuurikoulu on joutunut muuttamaan väliaikaisesti pääkaupunkiin Kiovaan.

Kritiikkiä suunnittelulle

Fosterin toimiston yleissuunnitelman käynnistäminen on saanut jo kriittiikiä pääkaupungissa Kiovassa asuvalta, tällä hetkellä ehkä maan kuuluisimmalta arkkitehdilta Slava Balbekilta. Hänen mielestään Fosterin suunnittelu on ennenaikaista, koska sota ei ole vielä ohi. Balbekin mielestä Fosterin tulisi lisäksi toimia enemmänkin neuvonantaja eikä liian määrävänä Harkovassa.

Norman Foster onkin ilmoittanut, että hän aikoo ottaa mukaan Harkovan projektiinsa Ukrainan parhaat arkkitehdit ja muut asiantuntijat. Hän on todennut, että Harkovan jälleenrakennussuunnitelma voisi olla esimerkkinä yli sadalle muullekin Venäjän pommituksissa kärsineelle kaupungille.

Jälleenrakentaminen maksaa miljardeja

Kaupunginjohtaja Igor Terekhovin mukaan kaupunki tarvitsee osittain tai kokonaan tuhoutuneiden rakennusten vuoksi ensisijaisesti uusia sairaaloita, terveyskeskuksia ja lastentarhoja. Myös pommisuojia tarvitaan ihmisten suojaamiseksi.

Terekhovin suunnitelmissa Harkovasta luodaan it-teknologian kaupunki. Sinne rakennetaan moderneja energiaystävällisiä asuinrakennuksia, keskusta muovataan eurooppalaista tasoa vastaavaksi ja lisäksi kaupunki muutetaan polkupyörä- ja kävely-ystävällisemmeksi. Uusia puistoja ja ulkoilualueita rakennetaan eri puolille Harkovaa.

Harkovan jälleenrakentaminen ja uudistaminen tulee maksamaan miljardeja euroja. Ensimmäiseksi tähän voitaisiin saada varoja Venäjän oligarkeilta takavarikoidusta omaisuudesta. On ehdotettu, että sodan jälkeen Ukrainassa voitaisiin toteuttaa eräänlainen Marshall-apusuunnitelma, jollaista käytettiin toisen maailmansodan jälkeen.