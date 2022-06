Eri alojen yritysten yhteistyössä jätteestä syntyi eristeiden raaka-aine

Kemian teknologian yhtiö Inosence Polyol on kehittänyt prosessin, jossa UPM Raflatacin asiakkailtaan keräämä, vaikeasti hyödynnettävä PET-muovinen prosessijäte jalostetaan polyoliksi, jota Finnfoam hyödyntää FF-PIR-eristeidensä toisena pääraaka-aineena. Finnfoam on keväästä lähtien siirtynyt lisäämään kierrätetyn polyolin osuutta näiden eristeiden valmistuksessa ja on syksyyn mennessä korvannut neitseellisen muoviraaka-aineen kokonaisuudessaan kierrätetyllä.

Tarraetikettien taustamateriaaleista noin 80 prosenttia tehdään paperista, ja niiden kierrätykseen on vakiintuneet prosessit. Ongelmia on tuottanut loput 20 prosenttia, joka on tähän asti muodostanut ison jätevirran. Tämä viidennes tarraetikettien taustamateriaaleista on PET-pohjaisia kalvoja, joissa muovin päälle on sivelty äärimmäisen ohut kerros silikonia. Näiden jakeiden erottelu on vaikeaa, ja siksi nämä PET-muoviset taustakalvot ovat aiemmin päätyneet polttoon.

”Kun PET-taustanauha prosessin alussa murskataan, siitä tulee kevyttä ’muovisalaattia’, jota on hankala prosessoida. Annosteluprosessin kehitys vei kaksi vuotta”, Inosence Polyolin operatiivinen johtaja Sami Häkkinen sanoo tiedotteessa.

Ohuen PET-silpun käsittelyn lisäksi toinen taklattava ongelma on ollut silikonin erottaminen PET-muovista, joka ei onnistu mekaanisin menetelmin. Inosencen prosessi perustuukin glykolyysi-menetelmään, jossa kierrätettävä PET-muovi silikoneineen sulatetaan korkeassa lämpötilassa juoksevaan muotoon. Erilaisten tislaus- ja prosessointivaiheiden jälkeen PET-muovi muuttuu nestemäiseksi muoviraaka-aineeksi eli polyoliksi. Koska polyolilla ja silikonilla on selvä tiheysero, ne saadaan eriteltyä ja suodatettua prosessissa toisistaan.

”Prosessin suodatus ylipäätään on äärimmäisen tarkka. Hienojakoiset epäpuhtaudet suodattuvat pois jopa yhden mikronin tarkkuudella”, Häkkinen jatkaa.

Suomalais-hollantilaisen Inosence Polyolin tuotantolaitos sijaitsee Salossa, noin kilometrin päässä Finnfoamin tehdasalueelta. Vuonna 2016 perustettu Inosence on valmistanut kierrätettävään PET-muoviin perustuvaa polyesteripolyolia ja etyleeniglykolia Salon-tehtaallaan vuodesta 2019. Laitoksen tekninen tuotantokapasiteetti on jopa 10000 tonnia polyolia vuodessa.

”Ratkaisumme on hieno esimerkki kemiallisen kierrätyksen mahdollisuuksista. Se mahdollistaa monien vaikeasti eroteltavien materiaalien erottelun ja uudelleen kierrättämisen. Uudet taloudelliset ja ekologiset kierrätysmenetelmät tulevat muokkaamaan myös lainsäädäntöä siihen suuntaan, että kierrätysvelvollisuus kasvaa entisestään ja jätteiden poltto vähenee, mikä on luonnollisesti erittäin hyvä asia”, Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen kertoo.

Finnfoam rakentaa parhaillaan Saloon myös polystyreenin kemiallista kierrätyslaitosta.