Juha-Pekka Suomela luotsaamaan Kempowerin palveluliiketoimintaa

Sähköautojen latausteknologiaa toimittava Kempower on nimittänyt Juha-Pekka Suomelan palveluliiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä syyskuussa 2022 ja työskentelee Suomessa.

Suomela siirtyy Kempoweriin Danfoss Drivesilta, jossa hän on toiminut Global Centers of Excellence -yksikössä. Danfoss Drives on yksi maailman johtavia toimijoita taajuusmuuttajissa ja sähkömoottorien nopeussäätimissä.

Ennen Danfoss Drivesia Suomela on ollut useissa kansainvälisissä myynnin, palveluliiketoiminnan ja ratkaisuliiketoiminnan tehtävissä Danfossilla ja Vaconilla.