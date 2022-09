Kreaten tytäryhtiö osti infrayhtiön Ruotsista

BBEAB:n koko osakekannan kauppahinta oli 70 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 6,5 miljoonaa euroa) sekä myyjälle siirtyvä 25 prosentin osuus Kreate Infra Sverige ab:n osakekannasta. Kauppahinta maksettiin kaupan täytäntöönpanossa. Lopullinen kauppahinta tarkistetaan tavanomaisten käyttöpääoma- ja velanluonteisten erien oikaisujen jälkeen 30.9.2022 mennessä.

”Strategiamme mukainen toiminnan laajentaminen Ruotsiin vahvistaa Kreate-konsernia ja täydentää nykyistä tarjontaamme Pohjoismaissa. Suomea kaksi kertaa suurempi Ruotsin inframarkkina tarjoaa meille erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. Nyt toteutunut yrityskauppa vahvistaa Ruotsin tukijalkaamme ja tarjoaa meille mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan luomiseen”, Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo tiedotteessa.

BBEAB on erikoistunut monipuoliseen ja erikoisosaamista vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen Ruotsin markkinoilla. Yhtiön arvioitu ulkoinen liikevaihto tytäryhtiöineen 31.8.2022 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 12 miljoonaa euroa ja käyttökate yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut kahden vuoden takaisesta tilikaudesta yli 20 prosentin vuosivauhtia, ja se on säilyttänyt hyvän kannattavuustason yli koronapandemian ajan.

BBEAB työllistää tytäryhtiöineen kaupantekohetkellä noin 50 henkeä. BBEAB:n toimitusjohtaja Veli Taatila jatkaa Kreate Infra Sverige ab:n palveluksessa kalliorakentamisen liiketoimintajohtajana.