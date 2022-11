Oulujoen vesivoimalat laitettiin yksiin kansiin

Oulujoen vesistön voimalaitosten ja niiden asuinalueiden arkkitehtuurista on lokakuussa ilmestynyt uusi kuvateos. Rakennustutkija Samuli Paitsolan toimittama, laajassa yhteistyössä syntynyt teos nimeltään nostaa esille alueiden arkkitehtuurin parhaat puolet.

Teoksen on kuvittanut projektipäällikkö Pekka Elomaa. Teos on osa Vesivoiman kulttuuriperintö -hanketta, jonka päätoteuttajia ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ruotsalainen Region Norrbotten. Teos on nähtävissä ilmaiseksi verkossa.