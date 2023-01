Pysäköintialueelle Helsingin Kampissa halutaan uutta rakentamista

Kampin Autotalokorttelin pysäköintialue saattaa lähivuosina muuttua uudeksi rakennukseksi. Pysäköintialue Eteläisellä Rautatienkadulla on tällä hetkellä matkailuliikenteen käytössä. Suunnitteluvarausta on hakenut vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola omistamansa kiinteistöyhtiön nimiin. Ajatuksena on suunnitella uutta toimitilaa siten, että katutasossa olisi liiketilaa.

Asumisen sijoittamista kortteliin ei sallita. Kaupunki edellyttää arkkitehtuurikilpailun järjestämistä kaupunkikuvallisesti merkittävästä kohteesta.

Suunnitteluvarauksessa ei vielä määritellä kerroskorkeuksia tai lisärakentamisen määrää. Jos päätöksenteko etenee kitkatta, suunnitteluaikaa olisi vuoden 2024 loppuun saakka. Jos hanke etenee, matkailuliikenteelle etenkin Temppeliaukion kirkon turistibusseille pitäisi etsiä uusi lepopaikka.

Kerro kantasi -palvelun asukaspalautteessa täydennysrakentamista sekä kannatettiin että kritisoitiin. Moni kommentoijista luonnehti aluetta ankeaksi hukkatilaksi, johon lisärakentaminen sopisi. Osa kommentoijista toivoi alueen kehittämistä virkistysalueena tai aukiona. Turistiliikenteen edustajat näkivät alueen säilyttämisen linja-autojen pysäköintipaikkana tarpeellisena.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitteluvarausta tiistaina.

Eteläisen Rautatienkadun ja Runeberginkadun rajaaman 3 000 neliön alueen mahdollisuudet rakennuspaikkana nousivat esiin viimeksi Urbaana-hankkeen suunnitteluaikana. Urbaanassa hahmoteltiin lisärakentamista pyöräilyn ja kävelyn Baana-väylää osittain kattamalla. Urbaana-idea haudattiin lopullisesti vuonna 2021, kun rakennusyhtiö veti hakemuksensa pois.

Kaupunkisuunnittelusta vastannut toimialajohtaja Mikko Aho arvioi jo vuonna 2020, että Urbaanan liikenteelliset, kunnallistekniset ja kaupunkikuvalliset vaikeudet olivat ylivoimaisen suuria, mutta yksittäisiä rakennuspaikkoja voitaisiin tarkastella erikseen.