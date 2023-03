Oulun tuomiokirkossa alkaa remontti – 2,6 miljoonan urakka kestää syksyyn 2025

Oulun tuomiokirkossa alkaa huhtikuun lopulla remontti, jossa korjataan kirkon julkisivurappaus ja portaat, maalataan ulkoverhouksen osia sekä uusitaan kirkon ulkovalaistusta.

Remontin on määrä valmistua syyskuussa 2025 ja sen kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana on oululainen Pitomaalaus oy.