Espoon Tapiolassa siltasortuma – väliaikainen kävelysilta petti koululaisten alta

Espoon Tapiolassa on tapahtunut aamulla sortumaonnettomuus. Kauppakeskuksesta lähtevä ja viereistä työmaa-aluetta sivuava väliaikainen kävelysilta on romahtanut ja sitä pitkin kävelleen putosivat maahan muutaman metrin korkeudesta.

HUS:n antamien tietojen mukaan kyseessä on 27 koululaisen ryhmä, jotka ovat pääosin alaikäisiä. Heistä noin puolet on tuotu sairaalaan ja loukkaantuneilla on enimmäkseen rajamurtumia, mutta osalla on myös vakavia vammoja.