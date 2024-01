Rambollin suunnitelma valmistui – Kangasalan tori saa uuden ilmeen

Torisuunnitelma tuo keskustaan vihreyttä ja aktiivisuutta. Yleissuunnitelma viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2024.

Keskusta-alue on kehittynyt lähivuosina useiden rakennushankkeiden myötä. Uudistuva keskusta saa nyt viihtyisän torialueen.

Yleissuunnitelman laatimisesta vastasi Ramboll Finland.

Torimyynti ja tapahtuma-alue sijoittuvat torin pohjoisosaan. Eteläosa painottuu oleskeluun ja torin eteläisenä päätteenä on toiminnallinen vesielementti. Torialue kivetään.

Nykyinen torialue on ollut osittain pysäköintikäytössä. Uudessa torisuunnitelmassa alue haluttiin ottaa tori- ja oleskelukäyttöön. Istumapaikkoja on pyritty luomaan sijoittamalla erilaisia istumapaikkoja puiden varjoon ja istutuksien yhteyteen. Vihreyttä on tuotu torialueelle puuistutuksin sekä monilajisin pensas- ja perennaistutusaluein. Torin pohjoisosaa koristaa katettu lava.

Torin itälaidalla on tilavaraus asemakaavan mukaiselle liikekeskukselle, jonka pohjoispäätyyn sijoittuu katutasosta avoin katettu myyntialue. Liikekeskuksen edustalle on varattu tilaa tulevien yritysten terasseille.