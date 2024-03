Varte korjaa historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen Helsingissä

Varte ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelu ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, joka koskee Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannusta.

Talotekniikka uusitaan käytännössä lähes kokonaan lukuun ottamatta tonttialueella olevia taloteknisiä asennuksia, joista osa säilytetään. Myös kohteen julkisivut ja vesikatto uusitaan.

Untamo-rakennuksen merkittävimpinä tilamuutoksina on kellarikerrokseen suunniteltu uusi kuumennuskeittiö ja ravintolasali. Uudet hissit rakennetaan pääaulaan ja liikuntasalisiiven kaakkoispäätyyn.

Varten osalta urakka käynnistyi maaliskuun lopulla. Pääosa kohteen purkutöistä on tehty erillisessä urakassa.

Urakan arvo on noin 11,5 miljoonaa euroa. Kohde valmistuu kesällä 2025.

Untamo-rakennus on valmistunut vuonna 1950 arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittelemana. Se on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1 eli rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Urakkakohteen laajuus on noin 4496 bruttoneliötä.

”On hienoa päästä toteuttamaan tätä hanketta. Kyseessä on kokonsa puolesta merkittävä kohde Vartelle ja olemme erittäin tyytyväisiä, että pärjäsimme tässä kilpailu-urakassa. Yhteistyö kaupungin kanssa on toiminut mallikkaasti”, Varten korjausrakentamisen johtaja Harri Katajala sanoo.