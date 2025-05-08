Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset Vapaalla

Haminalainen huvilavanhus on ihana mutta työläs testilaboratorio – ”Rakennamme kuitenkin unelmaamme”

Iäkkään huvilan kunnostus on osoittanut, miten vaikeaa on kunnostaa kestävin menetelmin.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 8. toukokuuta 2025, 14:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Haminalainen huvilavanhus on ihana mutta työläs testilaboratorio – ”Rakennamme kuitenkin unelmaamme”
Haminassa sijaitsevassa huvilassa on 147 neliötä, piharakennus ja -sauna. Kuva: Katri Einola

Siinä se oli. Huvila näytti ränsistyneeltä ja surulliselta – ja toisaalta niin upealta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Haminalainen huvilavanhus on ihana mutta työläs testilaboratorio – ”Rakennamme kuitenkin unelmaamme””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset