Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja vaihtui – pitkään yhtiötä luotsannut Olli Nikula siirtyi Dahlin johtoon
Uusi toimitusjohtaja löytyi talon sisältä.
Olli Nikula on nimitetty Dahl Suomen toimitusjohtajaksi 1.9.2025 alkaen. Anna Kavén-Toppi on nimitetty Olli Nikulan seuraajaksi Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtajaksi (CEO Construction Products Finland) 1.9.2025 alkaen.
