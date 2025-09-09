Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja vaihtui – pitkään yhtiötä luotsannut Olli Nikula siirtyi Dahlin johtoon

Uusi toimitusjohtaja löytyi talon sisältä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2025, 8:43
Olli Nikula toimi Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Kuva: Liisa Takala

Olli Nikula on nimitetty Dahl Suomen toimitusjohtajaksi 1.9.2025 alkaen. Anna Kavén-Toppi on nimitetty Olli Nikulan seuraajaksi Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtajaksi (CEO Construction Products Finland) 1.9.2025 alkaen.

