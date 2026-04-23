Rakennusteollisuus jakaa hallitukselle ruusuja ja risuja – ”Päätökset vauhdittavat korjausrakentamista ympäri Suomen” Hallituksen päätökset korjausrakentamisen vauhdittamiseksi saavat kiitosta.

Keskiviikkona päättyneen hallituksen kehysriihen päätökset saavat Rakennusteollisuus RT:ltä sekä ruusuja että risuja. Hallitus päätti kehysriihessä järjestön mukaan tarpeellisista toimista korjausrakentamisen vauhdittamiseksi.

Hallitus korottaa remonttityöstä oikeuttavaa kotitalousvähennystä 2100 euroon ja vähennykseen oikeuttavaa työn osuutta 40 prosenttiin vuosille 2026 ja 2027. Omavastuu säilyy ennallaan. Päätösten mukaan energiaremontteihin kohdennetaan määräaikaisesti avustuksia yhteensä 110 miljoonan euron edestä tänä ja ensi vuonna.

Asuntojen uudisrakentamisen kannalta riihi oli kuitenkin pettymys. Rakennusteollisuus RT painottaa, että hallituksen tulee varautua tekemään kuluttajien luottamusta vahvistavia toimia, jos asuntomarkkinoiden kriisi pitkittyy entisestään.

Korjausrakentamisen toimenpidepaketti jouduttaa korjaushankkeiden liikkeelle lähtöä ja edistää rakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa. Korjausavustukset tukevat sekä alan työllisyyttä ympäri maata että Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Myös asuintalovarauksen ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen kehittäminen sekä kotitalousvähennyksen korotus lisäävät viime vuodet alamaissa ollutta korjausrakentamista.

”Hallituksen päätökset vauhdittavat korjausrakentamista ympäri Suomen, mutta eivät sisällä merkittäviä toimia asuntomarkkinoiden vahvistamiseksi. Asuntomarkkinoiden pitkittynyt heikko tilanne hidastaa Suomen talouskasvua. Yksityinen kulutus ei palaudu ennen kuin asuntomarkkinat toipuvat”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Iranin sodan pitkittyminen tai uusi laajeneminen Lähi-idässä muuttaa nopeasti myös Suomen talouden sekä rakentamisen kasvunäkymät nykyistäkin heikommiksi. Sota on nostanut nopeasti sekä korkotasoa että polttoaineiden hintoja.

”Iranin sota siirtää taas asuntomarkkinoiden elpymistä. Hallituksen tulisi tehdä toimia, jotta asuntomarkkinoiden ja rakentamisen tilanne ei pääse pahenemaan entisestään”, Randell huomauttaa.

Perusväylänpidon rahoituksen leikkaukset ovat hänen mukaansa lyhytnäköisiä ja kiihdyttävät korjausvelan kasvua. Samanaikaisesti kiitosta saa uusien liikennehankkeiden käynnistäminen ja jo päätettyjen investointien lisärahoitus.

Työllisyys paranee

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – Kova ry on tyytyväinen kehysriihessä tehtyihin päätöksiin korjausrakentamisen tukemisesta.

Kovan mielestä korjausrakentamisen tukeminen edistää rakennusalan työllisyyttä, parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta ja vähentää rakennuskannan korjausvelkaa. Energiatehokkaat korjaukset tukevat myös vihreää siirtymää kiinteistöalalla. Kiinteistöjen käyttö muodostaa noin 40 prosenttia Suomen hiilipäästöistä.

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen korostaa, että tuki on tärkeä porrastaa energiatehokkuuden parantumisen perusteella ja se on otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti.

”Tuen jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, että avustus on käytettävissä myös valtion tuella rakennetun asuntokannan korjauksiin. Tämä voidaan helposti toteuttaa niin, että osa 110 miljoonan euron avustussummasta korvamerkitään vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden korjauksiin. Kohtuuhintaisilla asuntotoimijoilla on mahdollisuus käynnistää nopeasti energiatehokkuutta parantavia investointeja.”

Lisäksi hän sanoo toivovansa, että hallitus arvioi viimeistään syksyn 2026 budjettiriihessä vuoden 2027 korkotukilainavaltuuden tasoa.

Remontit vauhdittuvat

Rauta- ja sisustuskauppayhdistys Rasi ry:n toimitusjohtaja Riikka Vaaja kiittää hallitusta kehysriihessä tehdyistä ratkaisuista.

Kotitalousvähennyksen korotus on yksi nopeimmin vaikuttavista keinoista tukea talouskasvua, lisätä kysyntää korjausrakentamisessa sekä vahvistaa työllisyyttä koko remontoinnin arvoketjussa.

Kotitalousvähennyksen korotuksen lisäksi asuinrakennusten korjausavustukset ovat järjestön mukaan tärkeä keino aktivoida erityisesti taloyhtiöitä ja saada pitkään odottaneita hankkeita liikkeelle.

”Korjausvelka on kasvanut, ja nyt päätetyt kannustimet vauhdittavat taloyhtiöiden pitkään odottaneita hankkeita”, Vaaja toteaa.