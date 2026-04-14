Perinteikäs talotoimittaja keskeyttää myynnin Suomessa
Myynti jatkuu kesään asti ja toimitukset ensi vuoteen. Yhtiö lupaa täyttää kaikki velvoitteensa.
Talotoimittaja Älvsbytalo keskeyttää myynnin Suomessa. Yhtiö kertoo tiedotteessa jatkavansa talojen myyntiä kesään 2026 asti ja toimittavansa taloja kesään 2027 asti. Yhtiö myös lupaa täyttää sovitut toimitukset ja sitoumukset takuuajan puitteissa.
