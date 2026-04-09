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Kategoriat Rakentaminen

Uimahallien teräsaltaat ovat tarkkaa työtä – ”Kirvesmiehen tuuma on metallimiehen milli”

Elmon uimahalliin Vantaalle tulee seitsemän allasta, joista neljä on teräksisiä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. huhtikuuta 2026, 6:00
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1 kommentti artikkeliin Uimahallien teräsaltaat ovat tarkkaa työtä – ”Kirvesmiehen tuuma on metallimiehen milli”
Altaaseen asennetaan ensin seinäelementit. Pohjaelementit kiinnitetään kuvassa näkyviin kiskoihin. Kuva: Daniel Wallenius

Vantaan Asolassa on parhaillaan käynnissä yksi Suomen suurimmista ja Vantaan historian suurin uimahalli-investointi. Se on myös Vantaan tämän vuosikymmenen suurin liikuntapaikkainvestointi.

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Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Uimahallien teräsaltaat ovat tarkkaa työtä – ”Kirvesmiehen tuuma on metallimiehen milli””

  1. Perinteisessä altaassa laatoittaja tekee käsityönä samaan toleranssiin menevän tarkkuuden.

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