Uimahallien teräsaltaat ovat tarkkaa työtä – ”Kirvesmiehen tuuma on metallimiehen milli”
Elmon uimahalliin Vantaalle tulee seitsemän allasta, joista neljä on teräksisiä.
Vantaan Asolassa on parhaillaan käynnissä yksi Suomen suurimmista ja Vantaan historian suurin uimahalli-investointi. Se on myös Vantaan tämän vuosikymmenen suurin liikuntapaikkainvestointi.
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Yksi vastaus artikkeliin “Uimahallien teräsaltaat ovat tarkkaa työtä – ”Kirvesmiehen tuuma on metallimiehen milli””
Perinteisessä altaassa laatoittaja tekee käsityönä samaan toleranssiin menevän tarkkuuden.