Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Energia Infra Uutiset

SRV tarrasi kiinni Kajaanin datakeskukseen – rakennustöihin mielitään ensi vuoden alussa

Tavoitteena on selvittää hankkeen investointikelpoisuus vuoden loppuun mennessä, jolloin se toteutuessaan kirjataan myös SRV:n tilauskantaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 15:41
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin SRV tarrasi kiinni Kajaanin datakeskukseen – rakennustöihin mielitään ensi vuoden alussa
Uusi datakeskus sijoittuisi Kajaanin Renforsin Rannan alueelle, jossa jo sijaitsee CSC:n operoima nykyinen nestejäähdytteinen Lumi-supertietokone. (Kuva:Mikael Kanerva, CSC)

SRV ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Lumi AI Factory -datakeskushankkeen kehitysvaiheesta. Sopimus sisältää muun muassa teknistä suunnittelua, toteutus- ja projektisuunnitelman kehittämistä sekä niihin liittyvien ratkaisujen innovointia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV tarrasi kiinni Kajaanin datakeskukseen – rakennustöihin mielitään ensi vuoden alussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset