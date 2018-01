Alle miljoonan liikevaihdon firmasta kahdeksan kilometriä hirttä Japaniin – ”mitä luvataan, se pidetään”

Luminen kyläraitti on autio ja hiljainen Menkijärven kylässä Alajärvellä. Ei hevillä arvaisi, että täältä ovat lähteneet hirret Japanin suurimpaan hirsirakennukseen. Eivät sitä taida tietää edes kaikki paikkakuntalaiset.

”Katayaman kauppakeskukseen meni hirttä kahdeksan kilometriä. Tavaraa oli kuusi kontillista”, Huvila Seppälän toimitusjohtaja Tapani Taipale sanoo.

Niigatassa sijaitsevan kauppakeskuksen avajaisia vietettiin marraskuussa. Rakennuksen lattiapinta-ala on 3 000 neliömetriä.

Ison hirsitoimituksen erikoisuutta korostaa se, että Huvila Seppälä on tehnyt viime vuosina parhaimmillaan vain noin miljoonan euron liikevaihtoa. Vuoden 2016 liikevaihto oli reilut 800 000 euroa.

Hannes Seppälä perusti Huvila Seppälän vuonna 1960. Vuoden 2010 lopulla hän myi yrityksen kahdelle perheelle, ja vuodenvaihteen jälkeen Taipale tuli yhtiöön pyörittämään tuotantoa. Heti keväällä toinen uusista omistajista sairastui ja Taipaleelle aukeni mahdollisuus yrityksen osakkuuteen.

”Minulla ei ollut käynyt mielessäkään, että ryhtyisin yrittäjäksi. En kuitenkaan oikein paljoa värkännyt, kun mahdollisuus tuli. Kynnys ei ollut iso. Pitää kuitenkin tulla jokin sykäys kuten nyt omistajan sairaus, että tällaiseen hyppää vanhalla iällä”, Taipale, 54, sanoo.

”On se vapaata”, hän kuvailee yrittäjän elämää. Hän omistaa yrityksestä 80 prosenttia.

Oman kylän miehet joustavat

Taipale tuli Huvila Seppälään Honkarakenteelta työnjohtajan tehtävästä. Hän on ollut lähes koko työuransa puun kansa tekemisissä, metsurin töistä alkaen.

Koulutukseltaan Taipale on ”viittä vaille metsätalousinsinööri”.

Huvila Seppälällä on viisi työntekijää. Kaikki ovat läheltä, melkein oman kylän miehiä.

”Miehet ovat sitoutuneita, kaikki työntekijät ovat tunnollisia. Paikalliset sopimukset on käyty täällä jo paljon ennen kuin isot pojat ovat ne keksineet. Meillä kaikki joustavat”, Taipale sanoo.

Ilmapiirin kannalta tärkeä asia on joka vuosi järjestettävät pilkkikisat.

”Se on kevään odotetuin tapahtuma. Ne ovat tosi veriset, mutta leikkisät kisat, joista riittää puhetta ennen ja jälkeen. Illanvietossa kuulee oikeita asioita, sellaisia, joista miehet eivät muuten puhu. Minun on kuunneltava herkällä korvalla”, Taipale sanoo.

Suorapuheisella ja huumoria viljelevällä Taipaleella on yritystoiminnassa yksi perusajatus. ”Kun puhutaan, niin ei valehdella puolin eikä toisin.”

Vienti tuo Huvila Seppälän liikevaihdosta peräti 90 prosenttia. Japanin lisäksi hirsiä menee Saksaan. Valtaosa viennistä on omakotitaloja.

Kotimaan kohteista lähes kaikki ovat pieniä sauna- tai mökkirakennuksia. Viime vuosien suurin kohde kotimaassa on Lakeaharjulle tehty ravintola.

”Pystymme tekemään myös Suomessa omakotitaloja”, Taipale sanoo.

”Yhteys Pohjanmaan ja Japanin välillä: mitä luvataan, se pidetään”

Taipale on reissannut Japanissa, ja sieltä on vierailtu Suomessa. Pohjalainen ja japanilainen kulttuuri ovat kohdanneet.

”Eniten pistää silmään, että Japanilaiset ovat mahdottoman kohteliaita ja avuliaita. Pohjanmaalainenhan ei sitä aina ole”, Taipale naurahtaa.

Yritys aloitti Japanin-viennin jo 1990-luvun puolivälissä, mutta omistajanvaihdoksen jälkeen Taipaleen piti voittaa kauppakumppanien luottamus uudelleen.

”Luottamus ansaitaan, ja on oltava luottamuksen arvoinen. Mitä sanotaan ja luvataan, se pidetään. Siinä löytyy yhteys Pohjanmaan ja Japanin välillä.”

Luottamukselliset suhteet eivät riitä yksin selittämään sitä, miten pieni yritys on saanut Japanin suurimman hirsikohteen toimitukset. Taipale kehuu Japanin yhteistyökumppanin Phoenix Homen uraauurtavaa työtä. Oleellista on, että rakenteiden maanjäristyksen kestokyky on testattu.

”Phoenix Homella on yksinoikeus kolmekerroksisiin hirsitaloihin. Se hankkii asiakkaat ja rakentaa talot valmiiksi.”

Huvila Seppälä on vienyt Japaniin kaikkiaan lähes 500 omakotitalon hirret. Taipaleen aikana omakotikohteita on yli 200.

Toimintaa olisi mahdollista kasvattaa

Huvila Seppälän työtilat mahdollistaisivat toiminnan tuntuvan kasvattamisen. Se edellyttäisi kuitenkin konekannan uusimista.

”Kun saisi tasaisesti töitä, niin tälläkin väkimäärällä pystyisi tekemään paljon nykyistä enemmän”, Taipale sanoo.

”Mahdottoman ” hän ei kuitenkaan halua yritystä kasvattaa.

Nykyisellä konekalussuureksitolla hirren enimmäispaksuus on 202 milliä. Se riittää myös omakotitaloihin, jos energian hukkaa kompensoi maalämmöllä. Japanin kauppakeskus rakennettiin 134-millisistä hirsistä.

Viime vuosi oli Huvila Seppälälle taloudellisesti vaikea. Liikevaihto putosi puolen miljoonan paikkeille ja tuloskin painui nollan tuntumaan. Saksassa peruuntui omakotitalokauppa ja Japanin vienti väheni toiminnan keskittyessä siellä kauppakeskuksen rakentamiseen.

Paikallisen sopimisen joustavuutta on tarvittu, sillä yritys on joutunut turvautumaan myös lomautuksiin.

Taipaleen mukaan jatko näyttää kuitenkin valoisammalta. Kotimaiset tarjouskyselyt ovat lisääntyneet, ja Japanissa on aihioita kauppakeskusten kaltaisista isoista kohteista.

Sikarutto lopetti villisikojen metsästyksen

Taipaleen mieluisin harrastus on metsästäminen. Hän harmittelee sitä, että villisikojen metsästys Virossa päättyi muutama vuosi sitten afrikkalaisen sikaruton takia.

Hän kuuluu hirviporukkaan, mutta jo ikääntynyt ajokoira saa tyytyä kävelylenkkeihin.

Taipale hiihtää, ja vaeltelee mielellään Lapissa. ”Lappi on tarpeeksi kaukana töistä.”