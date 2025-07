Keskisuuri rakentaja aloitti yli 20 miljoonan euron hankkeen kotikaupungissaan Uuteen liikekeskukseen sijoittuvat muun muassa Citymarket ja Rusta.

Rave Rakennus on valittu pääurakoitsijaksi Taanilan liikekeskuksen rakennushankkeeseen Ylivieskassa. Kyseessä on noin 11 000 neliömetrin suuruinen hanke, jonka kokonaisarvo on 20,5 miljoonaa euroa.