Hoas ostaa vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä asuntoihin pk-seudulla

Tiedotteen mukaan jatkossa säätiön asunnot on tarkoitus myös lämmittää uusiutuvalla energialla.

”Mahdollisimman puhtaasti tuotetun energian ostaminen on meille kaikkein tehokkain tapa vaikuttaa hiilijalanjälkeemme”, Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm kertoo.

Hoas on merkittävä sähkönostaja pääkaupunkiseudulla. Säätiöllä on yhteensä 120 kohdetta, joissa on 9399 asuntoa.

Hoas haluaa myös lämmittää asuntonsa uusiutuvalla energialla

Espoossa ja Vantaalla myös Hoasin asuntojen lämmöntuotanto perustuu kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin. Helsingissä noin 5 prosenttia Hoasin ostamasta kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvien avulla. Käytännössä noin puolet säätiön asuntokannasta lämpenee uusiutuvalla energialla.

”Seuraava iso tavoitteemme on siirtää myös koko Helsingin asuntokantamme käyttämään uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa kaukolämpöä. Tutkimme tällä hetkellä erilaisia mahdollisuuksia tähän”, Lindholm.

Hoas vähentää energiankulutustaan myös rakentamalla uudiskohteistaan energiatehokkaita ja korjaamalla jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

”Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää energiankulutustamme – yksi kiinnostava alue ovat ekologisemmat rakentamisen tavat kuten puurakentaminen”, sanoo Lindholm.

Siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin ei vaikuta vuokriin

Sähkö sisältyy noin kolmasosaan Hoasin vuokrasopimuksista. Siirtymisellä uusiutuviin energianlähteisiin ei kuitenkaan ole vaikutusta säätiön asuntojen vuokriin.

”Uusiutuva energia on kustannuksiltaan aavistuksen kalliimpaa kuin muilla tuotantomuodoilla tuotettu energia. Ero on kuitenkin niin pieni, että on helppoa tehdä päätös ympäristön hyväksi. Investointi ei vaikuta asuntojemme vuokriin: Hoasin hallitus päätti aiemmin tänä vuonna olla nostamatta vuokria vuodelle 2018”, Lindholm sanoo tiedotteessa.

Nollakorotukset koskevat kaikkia säätiön kohteita. Ainoastaan neljässä vuokriin tehdään maltilliset korotukset, sillä niihin on tehty kuluvan vuoden aikana mittavia korjauksia.

Hoasin asuntojen vuokrat ovat tiedotteen mukaan keskimäärin 37 prosenttia alhaisemmat kuin vapailla markkinoilla. Yksiöiden kohdalla hintaero on jopa 40 prosenttia.