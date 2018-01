Vantaa aikoo estää pelkkien yksiöiden rakentamisen – ”pieniä asuntoja perustellaan taloudella kuten 1900-luvun alussa”

Tällä vuosikymmenellä valmistuneiden uusien kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on pienentynyt rajusti sijoittajavetoisen asuntokysynnän vuoksi. Ilmiöstä huolestunut Vantaan kaupunki aikoo estää sääntelyllä pelkkiä pieniä asuntoja sisältävien kohteiden rakentamisen.

Vantaa valmistelee parasta aikaa asunto- ja maapoliittista ohjelmaa, jonka pitäisi valmistua ensi toukokuussa. Asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson kertoo, että asuntojen minimikoon sääntelystä keskustellaan uuden maa- ja asuntopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä.

”Asuntokokojen sääntely on keskeistä asuntopolitiikassa. Varmistamme, ettei jatkossa tule sellaisia tavallisia asuntokohteita, joissa asunnoista 95 prosenttia on yksiöitä”, Henriksson sanoo.

Opiskelija-asunnot ja erityisasumisen kohteet jäävät sääntelyn ulkopuolelle.

Sääntely on jo aloitettu

Vantaa on jo aloittanut asuntokokojen sääntelyn tonteilla, joita se on luovuttanut kilpailujen perusteella asuntotuotantoon. Kaksi luovutuskilpailua on jo käyty ja kolmas on käynnissä.

Kivistön tontin osalta asuntokokojen ohjaus tapahtui huoneistojakauman prosenttipohjaisella sääntelyllä. Asuntojen kokonaismäärästä saa olla yksiöitä korkeintaan 30 prosenttia, kolmioita pitää olla vähintään 30 prosenttia ja suurempia perheasuntoja pitää olla vähintään 10 prosenttia.

”Lähdemme liikkeelle kaupungin tonteista. Menettely laajenisi myöhemmin koskemaan mahdollisesti kaikkea asuntotuotantoa Vantaalla. Makuasia on, tapahtuisiko asuntokokojen määrittely asemakaavamääräyksellä vai sopimusoikeudellisella menettelyllä”, Henriksson sanoo.

Säädökset tulisivat voimaan jo tänä vuonna. ”Nyt pohditaan oikeaa sääntelytapaa.”

Paljon yksiöitä ja kaksioita

Vantaalle vuonna 2016 valmistuneista asunnoista on kaupungin selvityksen mukaan yksiöitä 23 prosenttia ja kaksioita 50 prosenttia. Kivistön suuralueella yksiöiden (27 %) ja kaksioiden (49 %) osuus on kaksi kolmasosaa.

Asuntojen keskikokoja on pienentänyt yksiöiden ja kaksioiden painottumisen ohella myös se, että useammankin huoneen asunnot ovat hyvin kompakteja. Vantaalle vuonna 2016 valmistuneiden kolmioiden keskimääräinen huoneistoala on 67,0 ja neljän huoneen asuntojen 79,6 neliötä.

”Alle 30 neliön yksiöitä ei pitäisi tulla”

Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine on hyvin huolestunut asuntokokojen rajusta pienenemisestä. ”Toivoisin kaavamerkintää, jonka mukaan alle 30 neliön yksiöitä ei pitäisi tulla”, Laine sanoo.

Vantaa teetti viidellä arkkitehdilla arvion pieniä asuntoja sisältävien kohteiden asuttavuudesta. Tarkastelu koski 15 kohdetta, jotka on rakennettu vuoden 2015 jälkeen. Niiden asunnot olivat pääosin yksiöitä ja kaksioita.

Pieniä asuntoja koskeva ilmiö on yhä vahvistunut selvityksen jälkeen, sillä viime syksynä käynnistyneissä kohteissa yksiöitä oli yli 80 prosenttia.

Arkkitehtiselvityksen keskeinen tulos on Laineen mukaan se, että asuntotavoitteissa painottuvat tehokkuus ja niukkuus.

”Tehokkuus ohjaa asuntorakentamista huonompaan suuntaan. Hankkeissa näkyy liian usein tahto saada aikaan paljon pieniä asuntoja myyntiin”, Laine toteaa.

”Asunnot kuulostavat väliaikaisratkaisuilta”

Vaikka joukossa oli myös hyvin suunniteltuja kohteita, arkkitehdit löysivät Laineen mukaan yllättävän paljon huonoa sisätilojen suunnittelua. Asuntoihin saatetaan mennä luhtikäytävästä sisään, ja ”pienet yksiöt nököttävät mukavasti rivissä kuin kanakopit”. Ongelmana on asuntojen toimivuus ja kalustettavuus.

Arkkitehdit kaipasivat rohkeampia suunnitelmia ja parvekkeita. Esimerkiksi sellaisia kokeiluja oli vähän, joissa asuntokohteessa oli yhteiseen käyttöön soveltuvia vierashuoneita.

”Asuttavuudessa on hirveän iso ero 21 neliön ja 30 neliön kokoisten asuntojen välillä. Ovatko nuo lisäneliöt niin kalliita rakentaa, jos niitä todella halutaan tehdä?” Laine kysyy.

Laineen mukaan pienet yksiöt eivät takaa pitkällä tähtäimellä monipuolista asuntojakaumaa Vantaan kaltaisella alueella. ”Sellaiset asunnot kuulostavat väliaikaisratkaisuilta.”

Laine on huolissaan siitä, että pienet asunnot kaventavat asukkaiden sosiaalista elämää. Edes harrastusvälineille ei välttämättä ole säilytystilaa.

”On kuin olisi palattu 1900-luvun alun tilanteeseen. Pienten asuntojen tekemistä perustellaan taloudellisilla perusteilla, rahat riittävät 21 neliön vuokraan tai lainaan.”

Asukkaat tyytyväisiä, mutta asunnot läpikulkupaikkoja

Pienien asuntojen rakentamista on perusteltu Helsingin Kallion esimerkillä. Eläväisessä ja trendikkäässä kaupunginosassa on paljon pieniä asuntoja.

Itsekin Kalliossa asunut Laine kuitenkin muistuttaa, että Kallion tyyppisiä kivijalkakauppoja ei synny pelkkien pienten asuntojen ympärille. Asukkaiden lisäksi Kalliossa on tuhansia työpaikkoja ja asunnotkin ovat erikokoisia.

Vantaa selvitti laajalla asukaskyselyllä, miten asukkaat kokevat pienet asunnot.

Asukkaat, erityisesti nuoret ovat varsin tyytyväisiä asuntoihinsa. Moni kuitenkin kokee, ettei asunto toimi muuttuvassa perhetilanteessa. Asuntojen koetaan olevan läpikulkupaikkoja. Asukkaiden väliaikaisuus heikentää palveluiden syntymistä alueelle.

Erikokoiset asunnot myös lisäisivät turvallisuuden tunnetta.

Vantaa saattaa nostaa tuotantotavoitetta

Valmisteilla olevan asunto-ohjelman suurin vääntö käydään Henrikssonin mukaan todennäköisesti asuntotuotannon määrällisistä tavoitteista.

Nykyisen MAL-sopimuksen mitoituksen mukaan Vantaalle on valmistuttava 2 400 asuntoa vuodessa. Siitä erityyppisen Ara-tuotannon osuus on 30 prosenttia. Vuonna 2017 Vantaalle valmistui noin 3 300 uutta asuntoa.

”Vantaan nopeampi kasvu on hyvinkin mahdollista. Se vaatisi vahvempia ratkaisuja infran ja palveluiden luomiseksi. Tärkeitä tekijöitä siinä ovat valtion asuntoihin ja infraan kohdistamat tuet”, Henriksson sanoo.

”Infran rahoitus on MAL-sopimuksissa keskeistä. Se on poliittisesti kuuma asia.”