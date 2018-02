”Oikea puurakentamisen irvikuva” – Suomen korkeimman puukerrostalon rakennuttaja arvostelee hanketta rajusti

Joensuun Elli rakennuttaa ja omistaa opiskelija-asuntoja.

Perustamisvaiheessa oleva puukerrostalohanke on jo kestänyt pitkään, ja kustannusten karsimiseksi suunnitelmien laatua on pitänyt huonontaa.

”Tämä on paikallinen Iisakin kirkko”, kohdetta rakennuttavan Ojalainen sanoo.

Ojalaisen mukaan projekti alkoi kaksi vuotta sitten. Rakennuslupaa päästiin hakemaan maaliskuussa 2017, ehdollinen lupa tuli kesäkuussa ja lopullisesti rakennusluvan ehdot saatiin täytettyä viime lokakuussa.

14-kerroksista puutaloa ei Suomessa ole aiemmin rakennettu, joten niiden suunnittelustakaan ei ole kokemusta. Rakennuttajan on pitänyt neuvotella rakennusvalvonnan kanssa erityisesti paloturvallisuuteen liittyvistä riskeistä.

Myös rakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä ja kosteuden aiheuttamasta elämisestä on keskusteltu.

”Oikea puurakentamisen irvikuva”

Rungon pystyrakenteet ovat Stora Enson LVL-levyä, vaakarakenteet ovat CLT-levyä.

”Tämä on ollut äärimmäisen hidasta betonirakentamiseen verrattuna. Luulen, että betonirunkoinen talo olisi jo luovutusvaiheessa”, Ojalainen sanoo.

Kohteen perustusten rakentaminen aloitettiin joulukuussa ja rungon rakentamiseen päästään ensi toukokuussa. Kohde valmistuu elokuussa 2019.

Arkkitehtikilpailun perusteella osa rakennuksesta piti jäädä puupinnalle. Ojalaisen mukaan LVL-levyn valinta osaksi runkomateriaalia tiesi sitä, että rakennuksen sisäpuolella puupintaa ei jää lainkaan näkyviin. Julkisivuissa on jonkin verran maalattua levypintaa.

”Tämä on oikea puurakentamisen irvikuva. Rakenteilla on todella järeä palosuojaus. Kipsilevyteollisuus tässä voittaa, puu on kahden kipsilevyn sisällä”, Ojalainen sanoo.

”Nämä ovat kalliita asuntoja”

Ara piti hanketta liian kalliina, ja kustannuksia jouduttiin karsimaan ennen rakennuslupavaihetta 0,5 miljoonalla eurolla. Rakennusvalvonnan edellyttämät muutokset kuitenkin nostivat kustannukset takaisin alkuperäiselle tasolle.

Ojalainen kertoo, että tässä vaiheessa Ara yllättäen hyväksyi kustannukset mukisematta.

Kohteen urakkasumma on 14,5 miljoonaa euroa. Urakoitsija on Rakennustoimisto Eero Reijonen oy.

117 asuntoa sisältävä kohteen rakennuskustannus on 3720 euroa neliöltä. Tontin kanssa hankintahinta on 3866 euroa neliöltä.

”Nämä ovat kalliita asuntoja. Rakennuskustannuksiin perustuva omakustannusvuokra nousee korkeammaksi kuin saman alueen vapaarahoitteinen vuokrataso.”

Laatua piti huonontaa kustannusten takia

Ojalaista harmittaa se, että näihinkin kustannuksiin pääsemiseksi kohteen laatutasoa jouduttiin laskemaan. Rakennusmateriaaleja vaihdettiin huonompiin. Kohteeseen rakennettavat maalämpökaivot olisivat mahdollistaneet myös jäähdytyksen, mutta siitä luovutaan.

Myös energiatehokkuuteen kohdistui säästötoimia, vaikka energia otetaankin jätevedestä talteen.

”Asuttavuuden kannalta tämä on heikoin talomme. Miksi puusta pitää rakentaa huonompaa laatua, jotta päästään yhtä halpaan rakentamiseen kuin betonista?”

Ojalainen pohtii, että kohteen ongelmana on talon korkeus. Se tuo lisäkustannuksia. Vielä 8-kerroksinen puukohde voisi toimia rakennuttajan vinkkelistä.

Ojalainen pohtii, että hankkeesta luopumista olisi kannattanut harkita hankkeen kalleuden ja hankaluuden takia.

”Olisiko kannattanut jättää kohde toteuttamatta ja ottaa kalliit suunnittelukulut takkiin vai rakentaa näin kallis kohde”, hän miettii.

Woodcityn virheet halutaan välttää

Puulle ei ollut kohteessa vaihtoehtoa, sillä rakennusmateriaali oli määrätty tontinluovutusehdoissa. Rakennuttajakin oli aluksi innostunut puurakentamisesta, mutta tarjousten avaamisen jälkeen into hiipui.

Ojalainen pohtii, nostaako puurakentamisen lisäämistarve ensin Ara-rakentamisen ja myöhemmin koko asuntorakentamisen hintaa.

Helsinkiin rakennettavan Woodcityn vaikeudet, rakennusaikainen tulipalo ja kosteusongelmat, ovat vaikuttaneet Joensuun hankkeeseen. Rakennuttaja on laatinut suunnitelmat rakennusaikaisen palon varalta, ja kosteudenhallintaan on panostettu lisää.

Materiaaleja ei Joensuussa kastella sateessa, sillä katto nousee yhdessä rungon kanssa.

Seinäelementeissä ovat julkisivulevyt ja ikkunat valmiina, eikä elementtejä asenneta sateella.