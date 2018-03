Bruce Oreckin haave Vallilan konepajan elvyttämisestä elää yhä – kaupat piti lyödä lukkoon helmikuussa

”Me olemme saaneet neuvotteluaikaan pidennystä huhtikuun puolelle, eli vielä on neuvottelut käynnissä VR:n kanssa”, kertoo Oreckin toimiston viestintävastaava Karoliina Kuusi Helsingin Sanomille maanantaina.

Tämä siitäkin huolimatta, että Oreck ei toistaiseksi ole lyönyt VR:n kanssa lukkoon kauppoja Vallilan Konepajan kiinteistöstä. Alun perin kaupoista oli määrä päättää helmikuun loppuun mennessä.

Kuusen mukaan lisäaikaa tarvitaan, koska kauppa on monimutkainen yli satavuotiaan kiinteistön iän ja siihen liittyvän kunnon kartoittamisen vuoksi.

”Se vaatii ihan katosta viemäristöön enemmän aikaa kuin sellainen uudempi rakennus tai perinteinen kauppa”, Kuusi sanoo.

Kiinteistö vaatii kunnon remonttia

Jos kauppa toteutuu, Oreckilla ja Konepaja-liikkeellä on edessä laaja remontti. Kiinteistössä on noin 25 000 neliömetriä tilaa ja pelkkiä kunnostusta kaipaavia kattoikkunoita valtavasti. Kattokin vuotaa. Remontista on jo aiemmin puhuttu Museoviraston kanssa ja varsinaisia kunnostustöitä varten toimijoiden pitää saada kaupungilta asianmukaiset luvat.

Oreckin visiona on avata vanha konepaja erilaisille pienyrittäjille ja rakentaa siitä dynaaminen kohtaamis- ja markkinapaikka, jossa olisi tilaa luovuudelle ja uuden kokeilemiselle. Paikka toimisi ainakin osittain enkelisijoittajaperiaatteella ja Oreck on luvannut tarjota tiloja alkuun maksutta aloitteleville yrittäjille. Entisen suurlähettilään mukaan The Train Factoryssä olisi tilaa myös kansainvälisille ideoille.

Marraskuussa konepajalla pidetyssä asukastilaisuudessa Oreck lupaili, että The Train Factory saadaan ainakin joltain osin auki jo kesällä.

Kesä lähestyy. ”Ollaan optimistisia ja toiveikkaita, mutta toivon mukaan saadaan päätös huhtikuun aikana sitten”, Kuusi sanoo.

VR:ltä asiaa kommentoitiin maanantaina Helsingin Sanomille lyhyesti toteamalla, että kaupoista neuvotellaan edelleen.

Bauhaus ei ollut tervetullut

The Train Factory -projekti sai alkunsa vuonna 2016, kun Konepajan naapurusto nousi vastustamaan saksalaisen rautakauppaketjun Bauhausin tuloa tiloihin.

Yli 12 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen, jotta Konepaja säilytettäisiin tapahtuma- ja kirpputoripaikkana.

Konepaja-liike etsi myös yhteistyökumppaneita. Helsinkiin suurlähettiläskautensa jälkeen osittain asumaan jäänyt Oreck tarttui haasteeseen.