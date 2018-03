Iso rakennusliike tuo venäläisen asuntojen viimeistelytavan Suomeen

Rakennettavaan Helsingin Harkkoon tulee loft-tyyppisiä asuntoja, jotka myydään yhtenäisinä avoimina tiloina, joiden korkeus on peräti 5 metriä. Asukas valitsee itse, millaisen huonejärjestyksen, parven tai pintamateriaalit haluaa, jos haluaa. Yhtenä vaihtoehtona on myös tyhjä raakavalmis asunto.

Jo 1970-luvulla Neuvostoliitossa rakennusprojekteja toteuttanut Eke rakentaa parhaillaan Pietarissa 317 asunnon kerrostalokorttelia. Nyt yhtiö tuo Venäjällä yleisen asuntojen viimeistelytavan tarjolle myös Helsingissä.

Itänaapurissa on ollut tyypillistä, että rakennusliikkeet luovuttavat asunnot ostajille viimeistelemättöminä ja asukkaat teettävät tai tekevät itse viimeistelytyöt. Paikallisten rakentajien toteuttamista asunnoista vain marginaalinen osuus on perinteisesti ostettu viimeisteltynä. Suomalaisten rakennusliikkeiden Venäjällä rakentamista asunnoista valmiiksi tehtyjen osuus on ollut suurempi.

Tuleva Helsingin Harkko tarjoaa ostajille valinnanvaraa myös asuntotyyppien suhteen. Loftien lisäksi rakennuksen katolle valmistuu kuusi erillistä asuntoa, joista jokainen on varustettu omalla terassillaan. Talon pohjakerroksesta löytyy vuorostaan viisi uniikkia työtilallista asuntoa. Ne on alusta alkaen suunniteltu mahdollistamaan työn ja asumisen saumaton yhdistäminen.

Puolihitas

Helsingin Harkon suunnittelusta vastaa Tallin arkkitehti Pia Ilonen.

Ekellä ja Tallilla on kummallakin aiempaa kokemusta vastaavan asuntokonseptin kehittämisestä – Tallilla Arabianrannasta ja Ekellä Vantaan Kivistöstä, missä Eke toteutti vuoden 2015 asuntomessujen oheiskohteeksi loft-talon.

Helsingin Harkko toteutetaan puolihitas-mallilla. Helsingin kaupunki luovuttaa tontteja puolihitas-malliin sellaisilta alueilta, joilla asuntojen rakentamiskustannusten ja alueen markkinahintatason välillä ei ole oleellista eroa. Tuotantotapa ja asuntojen ensimmäinen myyntihinta on säännelty, mutta jälleenmyyntihinnat eivät kuulu sääntelyn piiriin.

Helsingin Harkon puolihitas-asuntojen haku toteutetaan huhtikuussa. Kysyntää yksilöllisille asunnoille on, sillä Helsingin Harkon edistymistä seuraavalle postituslistalle oli liittynyt yli 700 kiinnostunutta jo ennen ennakkomarkkinoinnin käynnistymistä.

Talo valmistuu kesällä 2019.