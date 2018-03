Helsingin Laajasaloon suunnitellaan raitiotieyhteyden hybridivarikkoa – arkkitehtuurikilpailu ratkesi

Tämän niin sanotun hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen teki Anttinen Oiva Arkkitehdit. Voittajaehdotus nimeltään Scapes koostuu viisikulmaisista, vaihtelevan korkuisista kortteleista. Rakentamaan päästään 2020-luvun alussa.

Tiedotteen mukaan raitiovaunuvarikko ja asuntokorttelit tulevat Reposalmentien varrelle. Lähellä ovat Laajasalon keskustan palvelut, kuten syksyllä 2018 aukeava uusi kauppakeskus.

Voittajaehdotuksessa raitiovaunuvarikko ja asuintalojen pysäköinti ovat pihakannen alla. Asuinkortteleiden reunoille tulee tummaa tiiltä olevia rivitaloja. Jokaiseen kortteliin tulee korkeampi tornimainen asuinkerrostalo, jonka julkisivut ovat vaaleaa rappausta ja lasia. Asuntojen koot vaihtelevat väljistä yksiöistä reilun 80 neliön neliöihin. Myös elinkaariasuntoja ehdotetaan.

”Raitiovaunuvarikko jää pihakannen alle siten, että vain sisään- ja ulosmenot ovat näkyvissä. Vastaavanlaisia kohteita on rakennettu Euroopassa aiemmin. Kohteen suunnittelevat eritysasiantuntijat, joten lopputulos on toimiva ja laadukas”, kertoo projektipäällikkö Leena Mätäsniemi HKL:stä.

Laajasalon hybridikorttelin suunnittelukilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja kaupungin liikennelaitos-liikelaitos HKL. Kilpailuun kutsuttiin kolme kotimaista toimistoa sekä yksi ulkomainen toimisto suomalaisen kumppanitoimiston kanssa.

Kilpailun ehdotukset rakenteille vuonna 2023

Kilpailutöitä arvioitiin muun muassa kaupunkikuvallisen, arkkitehtonisen ratkaisun ja laadun osalta, lisäksi toteuttamiskelpoisuuden, kustannustehokkuuden ja liikenteellisen toimivuuden osalta.

”Kaupunki on tyytyväinen kilpailun korkeaan tasoon. Scapes on laadukas ja kehittämiskelpoinen ehdotus tarkemman varikkosuunnittelun ja asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Myöhemmin kaupunki hakee asuinrakentamiselle toteuttamiskumppaneita. Rakentamisen on tarkoitus alkaa viimeistään vuonna 2023”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Pirjo Sirén Helsingin kaupunginkansliasta.

”Ehdotuksessa on vahva kaupunkikuvallinen idea, joka mukavasti perustuu erikokoisiin rakennuksiin ja niiden väliin jääviin pihatiloihin, vahva idea kestää jatkosuunnittelun tarkennukset laadun kärsimättä”, sanoo tiimipäällikkö Anu Kuutti Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Laajasaloon rakennetaan lähivuosina uusia asuntoja noin 6 000 uudelle asukkaalle. Asuntojen kaavoitus on parhaillaan käynnissä raitiotien varrella.

Raitiovaunuvarikko toteutetaan Kruunusillat-raitiotieyhteyden suunnitellussa aikataulussa. Raitiovaunulla pääsee keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasaloon vuonna 2026.