Kojamo myy lähes 1 600 asuntoa jättimäisen amerikkalaispankin kiinteistörahastolle – mukana asuntoja Vantaalta ja Tampereelta

Kauppakirja allekirjoitettiin tänään.

Asunnot sijaitsevat 15 paikkakunnalla.

”Suurien kaupunkien asuntoja houkuttimina”

Kojamon toimitusjohtaja Jani Niemisen mukaan asunnot myydään, koska yhtiö keskittyy seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen.

Toinen peruste on, että asuntojen tuoton ja tulevien korjaustarpeiden suhteen ei nähty olevan pitkällä tähtäimellä tasapainossa.

Läheskään kaikki myytävät asunnot eivät kuitenkaan sijaitse kasvukeskusten ulkopuolella, sillä asuntoja myydään myös Tampereelta, Turusta, Vantaalta, Kuopiosta, Jyväskylästä ja Lahdesta.

Niemisellä on asialle selitys. Hänen mukaansa näin isoa kokonaisuutta ei pystytä myymään ilman, että mukana on houkuttimina suurten kaupunkien taloja. Mukana on oltava asuntoja muualtakin kuin alueilta, missä ”valot ovat sammumassa”.

Yhtiö keskittyy seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen.

Myytävien asuntojen muita sijaintipaikkoja ovat Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Porvoo, Riihimäki ja Rovaniemi.

Kojamon kertoma kauppahinta on 97 miljoonaa euroa.

Kojamon talousjohtaja Erik Hjeltin mukaan myytävissä asunnoissa ei ole mitään rajoituksia, ja kauppahinta määräytyi markkinoilla.

Kaupan järjestelijöinä toimivat Premico Goup oy ja ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö RIM. Ne myös hallinnoivat rahastoa.

”Morgan Stanleyllä ei ole omaa organisaatiota Suomessa”, Premicon toimitusjohtaja Janne Vaula sanoo.

Mukana useita ulkomaisia ostajia

Vaulan mukaan Premico ja RIM ovat myös sijoittaneet varoja rahastoon. Pääostaja on kuitenkin Morgan Stanleyn hallinnoima rahasto.

Vaula ei voi kommentoida tarkemmin, millä osuuksilla Premico ja RIM ovat kaupassa mukana.

Vaula kertoo, että asuntoportfolio oli julkisesti myynnissä. Alkuvaiheessa kisassa oli mukana myös kotimaisia ostajia, mutta loppusuoralla oli vain ulkomaisia ostajia.

”Portfoliosta oli kova kilpailu. Olemme tyytyväisiä, että saimme ostettua asunnot”, Vaula sanoo

Morgan Stanleyn rahasto ostaa nyt ensimmäisen kerran asuntoja Suomesta.

”Ne ovat katsoneet Suomen pitkään ja ovat tyytyväisiä, että nyt onnistuivat”, Vaula toteaa.

Vaulan mukaan Morgan Stanleyn rahasto on tehnyt Pohjois-Euroopassa merkittävästi suurempia ostoja kuin nyt toteutunut kauppa.

Suomen asunnot kiinnostavat ulkomailla

Myös Niemisen mukaan Suomen asunnot kiinnostavat ulkomailla. Kansainvälisen sijoittajat tekevät kiihtyvällä tahdilla globaaleja sijoituksia. Suomi nähdään houkuttelevana sijoituskohteena, jos sitä verrataan vaikka Saksaan.

Suomessa ei ole ollut Niemisen mukaan asuntokokonaisuuksia tarjolla niin paljoa kuin muualla Euroopassa. Siellä tuotot ovat laskeneet, kun tarjontaa on ollut enemmän.

”Kansainväliset sijoittajat katsovat eri maita glogaalisti samalla tavalla kuin mitä me katsomme Suomessa seitsemää kasvukeskusta.”

Kojamon asuntoja koskeva kauppa on ehdollinen, kunnes tavanomaiset kiinteistökaupan edellytykset toteutuvat. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa kauppa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.