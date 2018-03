Tapiolan jalkapallostadion vihdoin toteutumassa Espoossa – alueelle tulossa myös hotelli ja asuntoja

Tapiolan Urheilupuistoon yli kymmenen vuotta suunnitteilla ollut jalkapallostadion voi vihdoin toteutua.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt, että Urheilupuistoon ryhdytään suunnittelemaan jalkapallostadionia, asuntoja, liiketiloja ja hotellia allianssimallina.

Laajassa kumppanuushankkeessa olisivat mukana Espoon kaupunki, rakennusyhtiö SRV ja Esport-yhteisö. Kaupunki osallistuu hankkeeseen luovuttamalla metron ansiosta erinomaisella sijainnilla olevaa maata käytettäväksi.

Kaupunki haluaa allianssilta kasaan nopeasti suunnitelman peruspalikat, jotta asemakaavaehdotus voitaisiin saada vuoden päästä nähtäville.

”Kaavaehdotuksen julkaisusta kysymysmerkkejä toteukselle on vielä pari vuotta. Menee useampi vuosi, että stadion on käytössä, mutta nyt on paljon positiivista painetta siihen, että ratkaisua tosissaan haetaan”, Espoon kaupunginhallituksen sekä elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtaja Markku Markkula sanoo.

Esportilla on ennestään alueella mittava sisäliikuntakeskus, jossa on muun muassa täysikokoinen jalkapallokenttä, salibandykenttiä, kuntosaleja ja 800 metrin sisäjuoksurata.

Markkula rauhoittelee pelkoja, että Esportista tulisi koko Urheilupuiston hallitsija.

”Urheilupuistoon tulee monia muitakin toimijoita, mutta Esport on ollut aktiviinen palloilussa yleensä. He ovat investoineet alueelle vuosien saatossa paljon”, hän toteaa.

Veikkausliigaan noussut Esport Honka pelaa ensi kaudella ottelunsa Urheilupuiston väliaikaisella stadionilla, jonka katsomoihin mahtuu noin 4 500 ihmistä.

Markkulan mukaan Urheilupuistoon voisi nousta 6 000–8 000 katsojan stadion.

”Silloin se olisi kelvollinen myös kansainvälisiin peleihin ja maaotteluihin.”