Tokioon ennätyskorkea puupilvenpiirtäjä – terästä kymmenen prosenttia

Rakennuksesta tulee lähes 350 metriä korkea. Terästä siihen tulee kymmenen prosenttia, jotta se kestäisi maanjäristyksen ja myrskyt.

Rakennukseen tarvitaan 185 000 kuutiometriä puuta, sen rakennuttaja Sumitomo Forestry ilmoittaa tiedotteessaan.

Pilvenpiirtäjä on tarkoitus rakentaa Tokion rautatieaseman lähelle. Valmistumisajankohdaksi on valittu vuosi 2041, jolloin Sumitomo Forestry täyttää 350 vuotta.

Tokion korkein rakennelma on vuonna 2012 valmistunut 634 metriä korkea ”Tokyo Skytree” -televisio- ja näköalatorni. Toiseksi korkein rakennus on 1950-luvulla valmistunut Eiffel-tornia muistuttava ”Tokyo Tower”, joka yltää 333 metriin.

Valmistumisajankohdaksi on valittu vuosi 2041, jolloin Sumitomo Forestry täyttää 350 vuotta.

”W350”-puupilvenpiirtäjän suunnittelusta vastaa Nikken Sekkei -toimisto. Tämä Japanin suurin suunnittelutoimisto on perustettu vuonna 1900, ja sillä on työntekijöitä 2 800. Nikken Sekkei on vastannut myös näiden molempien Tokion korkeimpien rakennelmien toteuttamisesta.

Toimisto on suunnitellut ja toteuttanut historiansa aikana 20 000 projektia 40 eri maassa, joten osaamista kyllä riittää.

Luontoa takaisin keskelle suurkaupunkia

”W350” tulee sisältämään hotelleja, liiketiloja ja jopa 8000 asuntoa. Ulkoseinustoille tehdään parvekkeita ja viheralueita, joissa villieläimet ja ihmiset oleskelevat lähituntumassa. Rakennuttaja haluaa, että rakennus olisi pala luontoa tai metsää urbaanisessa ympäristössä.

Metsäyhtiö Sumitomo Forestry haluaa painottaa entistä enemmän puunkäyttöä rakentamisessa.

Japanin pinta-alasta kaksi kolmannesta on metsää. Siksi yhtiö pitää itsestäänselvänä, että puupilvenpiirtäjässä käytetään ainoastaan paikallisia puulajeja. Hiilijalanjäljen minimointi on yksi tärkeimmistä päämäristä puupilvenpiirtäjän toteuttamisessa.

”W350” tulee nykyisten arvioiden mukaan maksamaan 3,5 miljardia euroa eli noin kolme kertaa enemmän kuin saman korkuinen normaalisti toteutettu pilvenpiirtäjä. Puurakentaminen ei siis ole halpaa Japanissakaan.