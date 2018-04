Ramboll ostaa sairaalalogistiikan suunnitteluyrityksen Saksasta

Saksalainen MMG-yritys on erikoistunut terveydenhuollon logistiikkaan, erityisesti automatisoituihin ohjattuihin ajoneuvoihin (AGV) ja paineilmajärjestelmiin, kuten putkipostijärjestelmät.

Tiedotteen mukaan näiden teknologioiden ansiosta materiaalien kuljetus sairaalassa on tehokasta ja täsmällistä ajankohdasta riippumatta. Sairaalan työntekijöiltä vapautuu aikaa suoraan potilaiden hoitoon.

”Ostamalla MMG:n Ramboll täydentää jo ennestään laajaa sairaalatarjontaansa”, Rambollin Buildings-toimialan johtaja Jesper Dalsgaard sanoo.

”Yrityskauppa on askel kohti strategiamme toteutumista: tavoitteenamme on olla sairaala-alan johtava konsultti maailmanlaajuisesti.”

Sairaalan sisäisen logistiikan automatisointi on sairaaloille keino alentaa kustannuksia, turvata asiakirjat ja saada entistä enemmän aikaa potilaiden hoitoon. Tiedotteen mukaan MMG:n myötä Ramboll saa maailmanluokan konsultteja, joilla on ainutlaatuinen näkemys Saksan Tanskan ja Itävallan markkinoista sekä terveydenhuollon tulevaisuudesta.

”Suomalaisissa sairaaloissa AGV-vaunuja on käytössä vasta vähän. AGV-teknologia on kuitenkin tulossa sairaaloihin myös meillä. AGV-teknologia voidaan ottaa käyttöön jo toiminnassa olevissa sairaaloissa, mutta erityisen hyödyllistä on, jos teknologia huomioidaan heti uuden sairaalahankkeen alkuvaiheen suunnittelussa, sanoo Suomen sairaalasuunnittelun johtaja Hannu-Pekka Laurila.