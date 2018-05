Helsingin Laaksoon tulossa olevan jättimäisen psykiatrisen sairaalan ja Meilahden välille on suunnitteilla miljoonia maksava tunneli

Kaupunki työstää yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa Laakson yhteissairaalaa, josta myös mahdollisesti kaivetaan huoltotunneli Meilahden sairaala-alueelle.

Tunnelin hinnaksi tulisi Helsingin sosiaali- ja terveysasioista vastaavan apulaispormestarin Sanna Vesikansan (vihr) mukaan miljoonia euroja. On määrä tutkia, mitä hyötyjä tunneliyhteydestä kahden suuren sairaala-alueen välillä olisi.

Esimerkiksi Meilahdessa olevan Haartmanin sairaalan ja Laakson nykyisen sairaalan välillä on linnuntietä matkaa noin puoli kilometriä.

Neljä sairaala-aluetta pääkaupunkiseudulle

Laakson yhteissairaala on osa suurempaa visiota. Pääkaupunkiseudulla on vuonna 2030 määrä olla neljä sairaala-aluetta. Helsingissä sairaalat keskittyvät Meilahteen ja Malmille, Espoossa Jorviin ja Vantaalla Peijaksen sairaalaan.

Helsingin kaupunginhallituksen on maanantaina määrä hyväksyä Laakson hankesuunnitelma. Kulut jakautuvat tässä vaiheessa niin, että Helsinki maksaisi hankesuunnittelun enintään yhdeksästä miljoonasta eurosta veroitta korkeintaan 5,3 miljoonaa euroa.

Suomessa ei tällä haavaa ole mahdollista edistää suuria sote-rakennushankkeita luvatta. Hallituksessa kesken olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen takia Helsingin ja Husin on ollut pakko anoa Laakson hankkeelle poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Pidämme ministeriön tietoisena hankkeesta. Siitä tulee ylimääräistä byrokratiaa mutta Helsinki haluaa kehittää palveluita riippumatta siitä, miten sote-uudistukselle käy”, Vesikansa sanoo.

Uudella sairaala-alueella kiire

Laakson uudella sairaala-alueella on kiire niin Helsingin kuin Husinkin kannalta. Nykyinen Laakson sairaala on 1920-luvulta. Useat muutkin nykyisin käytössä olevat tilat ovat huonokuntoisia. Huoneissa ei ole wc-tiloja, ja useita potilaita on samassa huoneessa.

Rakennusajankohdaksi on arvioitu vuosia 2020–2025. Kokonaishinnaksi lasketaan nyt noin 670–700 miljoonaa euroa.

Uuteen yhteissairaalaan on tulossa koko Uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaalahoito. Se korvaa Laakson nykyisen sairaalan vuodeosastot, Suursuon ja Auroran sairaalat sekä Hyksin Psykiatriakeskuksen eli aikaisemmin Hesperian sairaalana tunnetun yksikön.

Myös Tuusulassa olevan Kellokosken sairaalan psykiatrian yksikkö ja Hyksin lastenpsykiatrinen sairaala muuttavat Laaksoon.

Lisäksi alueelle tulevat iäkkäiden ihmisten tarvitsema akuutti sairaalahoito, kuntoutus, palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Psykiatrisia potilaspaikkoja on luvassa 425, lasten psykiatrisia paikkoja 32. Muun kuin psykiatrisen hoidon paikkoja on siirtymässä Helsingin sairaalasta ja vaativan neurologisen kuntoutuksesta 450.

”On tärkeää, että viemme sitä eteenpäin”

Laakson hanke on esimerkki kaupungin ja Husin yhteistyöstä jo ennen sote-uudistuksen vauhdittumista.

Uudistuksessa sote-valta on määrä siirtää kunnilta uusille maakunnille. Laaksossa perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ollaan yhdistämässä nykyisen lainsäädännön perusteella.

”Hanke on todella suuri, kalliskin, mutta toiminnallisesti merkittävä. On tärkeää, että viemme sitä nyt eteenpäin, vaikka sote-uudistus tuokin epävarmuutta”, Vesikansa sanoo.

Sote-uudistuksen toteutuessa uusi maakuntahallinto ottaisi sairaalat vastuulleen. Helsingin kaupunki vuokraisi lakiluonnosten perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen tilansa valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskukselle.