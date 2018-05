Ikuisuushanke toriparkin louhimisen piti alkaa Turussa ennen vappua mutta toisin kävi

Sen rakennussuunnitelma sai viime vuonna rakennusluvan, ja töiden piti alkaa ennen vappua.

HS kertoi maaliskuussa, mitä historiallisia löydöksiä torin arkeologista kaivauksista voi löytyä.

Kauppatorin työt tyssäsivät saman tien. Kauppatorilla sijaitsevan kioskin purkaminen piti aloittaa viime viikon maanantaina, mutta työt keskeytettiin viime tingassa.

Keskeytyksen syy oli se, että toriparkin rakentamisesta vastaava T-Park oy ei ole toimittanut kaupungille rahoitusselvitystä. Pysäköintilaitoksen rakennustöiden käynnistäminen edellyttää sitä, että T-Parkin antama rahoitus-, vakuus- ja vakuutusselvitys on ensin käsitelty kaupunginhallituksessa.

Rahoitusselvitys ensi viikolla käsittelyssä?

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen kertoo, että keskeytyksen taustalla oli ”poliittinen tarkoituksen­mukaisuusharkinta”.

Kaivaustyöt alkoivat huhtikuussa Turun kaupunki hyväksyi toissa vuonna toriparkin vuokrasopimuksen. Valtuusto päätti vuokrata torin maanalaiset tilat 50 vuodeksi Turun Toriparkki -yhtiölle, joka myi osakekantansa viime vuonna T-Park-yhtiölle miljoonalla eurolla.

Suunnitelma sai viime vuonna rakennusluvan. Sen valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa, mutta oikeus antoi luvan töiden aloittamiseen.

Kaksikerroksiseen toriparkkiin tulee noin 600 autopaikkaa ja useita yhdyskäytäviä torivarren kiinteistöihin.

Kauppatorin uudistustyöt alkoivat jo huhtikuussa. Silloin torilla tehtiin purkutöiden ja arkeologisten kaivausten edellyttämiä kaivauksia.

Kaupunki rakentaa torin pohjoispäätyyn väliaikaisen torin, joka ulottuu Yliopistonkadun päälle..

Asia liittyy purettavan kioskin purkulupaan, joka haettiin aikanaan samalla kaupungin valtakirjalla kuin toriparkin rakennuslupa. Kaupungin päättäjät tulkitsevat, että niin kauan kuin rahoitusselvitystä ei ole annettu, purkutöitä ei voi aloittaa.

”Tässä tulkittu aika herkästi näitä kysymyksiä”, Virtanen myöntää.

Virtanen kertoo, että kaupunki on käynyt jatkuvasti keskusteluita rahoitusselvityksen antamisesta. Finanssiryhmä Taaleri oy vastaa toriparkin rahoitusjärjestelyistä.

”Tällä hetkellä oma arvioni on, että rahoitusselvitys on meillä ensi viikon maanantaina käsittelyssä. Kaupunginhallitus saa samassa kokouksessa myös kirjallisen selonteon rakennuslupa- ja purkulupakysymyksistä”, Virtanen kertoo.

Kustannukset kymmeniä miljoonia

Maanalaiseen pysäköintilaitokseen tulee noin 600 autopaikka. Kaupunki vastaa rakennustöistä 80 sentin syvyyteen, eli käytännössä Kauppatorin pinnan uudistamisesta.

Muista kustannuksista vastaa T-Park oy. Toriparkin rakennuskustannukset nousevat todennäköisesti kymmeniin miljooniin euroihin.

T-Parkin toimitusjohtaja Jari Pölönen harmittelee viivästystä. Toriparkin varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syyskuussa, kun arkeologiset kaivaukset on saatu tehtyä, ja linja-autoliikenteen väliaikaisjärjestelyt ovat valmiina. Pysäköintilaitoksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2020.

”Henkilökohtainen tavoitteeni on, että pystyisimme minimoimaan rakentamisaikaiset haitat. Jos me yritämme minimoida ajan ja häiriöt, tämmöiset viivästykset ovat aina vähän sitä vastaan. Totta kai keskusta menee rakennustöissä sekaisin, sille ei mahda mitään”, Pölönen sanoo.

Parkista nollaenergiaparkki?

Toriparkkisuunnitelmat ovat herättäneet kaupungissa vuosien aikana suurta vastustusta, ja niistä on valitettu prosessin joka vaiheessa.

”Eihän tällainen viivästys ole mitään, jos sitä suhteutetaan edelliseen 25 vuoteen”, Pölönen hymähtää.

Pölönen kertoo, että yhtiö selvittää nyt mahdollisuutta tehdä Turun toriparkista Euroopan ensimmäinen nollaenergiaparkki. Hän korostaa parkkiluolan myönteisiä vaikutuksia keskustan alueen päästöille.

”Suuri osa pakokaasupäästöistä tulee pysäköintipaikkaa etsivistä autoista”, Pölönen toteaa.