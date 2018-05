Isännöintiyrityksen kirjanpitäjää epäillään satojentuhansien eurojen kavalluksista ympäri Suomea

Realia isännöinnissä kirjanpitäjänä työskennellyttä naista epäillään useista kirjanpito­rikoksista ja kavalluksista.

Tiistaina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa annetun haastehakemuksen mukaan nainen on kavaltanut satojatuhansia euroja itselleen hoitaessaan esimerkiksi Espoossa, Kirkkonummella, Vihdissä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Karkkilassa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden, liiketilojen ja linja-autoaseman kirjanpitoa.

Syytteiden mukaan nainen on esimerkiksi anastanut itselleen espoolaiselta kiinteistöosakeyhtiöltä noin 120 000 euroa. Hän on kirjanpitäjänä toimiessaan tehnyt kirjanpito-ohjelmaan tilisiirtoja, joihin hän on merkinnyt saajan kohdalle oman tilinumeronsa.

Peitelläkseen kavallustaan nainen on merkinnyt yhtiön kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Samalla tavalla toimien nainen on kavaltanut imatralaiselta kauppakeskukselta 134 000 euroa ja kajaanilaiselta yhteisliiketilalta 97 000 euroa.

Syytteitä yhteensä 35

Kirjanpitorikoksiin ja kavalluksiin liittyviä syytteitä on yhteensä 35, ja valtaosa asianomistajista on asunto-osakeyhtiöitä ympäri Suomen. Suurimmassa osassa tapauksista kavalletut summat ovat alle 10 000 euroa. Kavallukset ovat tapahtuneet vuosina 2008–2015.

Kihlakunnansyyttäjä vaatii naiselle ehdotonta vankeutta. Lisäksi naisen tulisi korvata asianomaisille aiheutuneet vahingot. Asianomistajina on taloyhtiöiden lisäksi myös Realia isännöinti Oy, joka vaatii entistä kirjanpitäjäänsä tilille teoistaan.

Realia isännöinnin vt. liiketoimintajohtaja Matti Bergendahl sanoo olevansa tapauksesta erittäin pahoillaan.

”Toivon, että tämä selvitetään perin pohjin. Haluan korostaa, että olemme vieneet asian itse poliisille eli tilanne kävi ilmi sisäisessä prosessissa”, hän sanoo.

Bergendahlin mukaan väärinkäytökset paljastuivat Realia isännöinnissä elokuussa 2015, eikä syytetty kirjanpitäjä ole ollut enää vuosiin yrityksen palveluksessa.

”Vastaava tekotapa, kuin mitä näissä tapauksissa on sovellettu, ei ole enää mahdollinen. Tekotapa on analysoitu tarkkaan ja työvälineisiin on rakennettu uusia kontrollimekanismeja.”

Jurinetilla vireillä iso juttu

Jurinet-asianajotoimiston toimitusjohtaja, asianajaja Markus Talvio muistaa kaksi suurempaa isännöintitoimistoihin liittyvää kavallusjuttua viime vuosilta. Kiinteistöjuridiikka on yksi Talvion päävastuualueista ja alaan erikoistunut Kiinteistöjuristit Oy kuuluu samaan konserniin Jurinetin kanssa.

”Meillä on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä vireillä iso juttu, jossa taloyhtiö on ostanut isännöintitoimistolta linjansaneerauksen ja julkisivu-urakan kokonaisvastuun ja valvonnan. Isännöitsijä on hoitanut kilpailutuksen väärin ja esimerkiksi laskuttanut 10 000 euroa kuussa urakkavalvonnasta, jota ei ole tapahtunut”, Talvio kertoo.

Kyseisen remontin kokonaiskustannusten piti olla noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta Talvion mukaan summa on isännöitsijän virheiden seurauksena noussut noin kaksinkertaiseksi.

Muutama vuosi sitten uusikaupunkilainen ammatti-isännöitsijä tuomittiin yli kolmen vuoden vankeusrangaistukseen, sillä hän oli väärentänyt hoidossaan olleiden taloyhtiöiden kirjanpitoa, tehnyt valelaskuja ja siirtänyt taloyhtiöiden varoja omille yrityksilleen sekä omille tai perheenjäsentensä pankkitileille.

Isännöitsijä aiheutti asuntoyhtiöille yhteensä noin 700 000 euron vahingot.

Väärinkäytösepäilyjä muutamia vuodessa

Tyypillisesti isännöitsijöihin liittyviä taloudellisia väärinkäytösepäilyjä tulee kiinteistöjuridiikan asiantuntijoille tietoon muutamia vuodessa. Rikoksia enemmän on kuitenkin isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden välisiä, erimielisyyksistä johtuvia riitoja.

Tämä kävi ilmi myös HS:n isännöitsijäkyselyn tuloksista alkuvuonna. Vastaajien mukaan heitä ärsyttivät eniten isännöitsijöiden ammattitaidon puute, suhmurointi ja rahanahneus sekä viestintäongelmat.

Kilpailutuksen ammattilainen, Kauniaisissa asuva Mika Autiopelto jakoi samassa jutussa vinkkinsä isännöitsijöiden kilpailuttamiseen.