Näin YIT:n ja Lemminkäisen työntekijät rakentavat yhteistä yhtiötä – ”Onhan tämä ollut aikamoista rumbaa”

Pessimistien pettymykseksi ”uudessa YIT:ssä” sisäisiä synergioita on kuitenkin löytynyt yllättävän nopeasti, ja väki katsoo optimistisin mielin eteenpäin, vakuuttaa henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Hän on ollut viimeiset 3–4 kuukautta yksi YIT:n kiireisistä työntekijöistä, sillä peukalon alla on muun muassa henkilöstökäytäntöjen yhtenäistämisen lisäksi tietojärjestelmien yhteensovittamista sekä henkilöstölle suunnattuja keskustelutilaisuuksia eri maissa.

”Onhan tämä ollut aikamoista rumbaa, kun tuplasti isomman henkilöstömäärän arki on pitänyt saada pyörimään palkanmaksusta lähtien mahdollisimman kitkattomasti. Töitä ja reissupäiviä on edelleen riittämiin, mutta kesälomat kyllä pidetään. Se on luvattu myös perheelle”, Raulo painottaa.

Oppia yli yritysrajojen

HR-ammattilaiselle fuusiot ovat aina haaste ja oppimisen paikka. Raulo sai siitä esimakua jo taannoisessa Caverion-casessa, kun talotekniikkapuoli irtaantui YIT:stä omalle polulleen.

”Caverion oli fuusioon verraten käänteinen projekti, mutta samoja asioita siinäkin oli kammattava läpi. Ja onhan tämä projekti, jollainen pitääkin osua kohdalle ainakin kerran työuralla”, Raulo naurahtaa.

Kesäkuun alkupuolelle saakka jatkuvissa YIT Päivä -tilaisuuksissa henkilöstö ja johto keskustelevat tarinasta, yhdistymisestä ja yrityskulttuurista yli 20 tilaisuudessa eri maissa. Raulon mielestä vastaanotto on ollut alkuhämmennyksen ja yt-kierrosten jälkeen positiivinen. Avoin viestintä ja johdon läsnäolo on saanut väeltä kiitosta.

”Varsinkin tuolla kentällä väki tuntee toisensa myös henkilötasolla. Joissakin projekteissa on oltu kilpailijoita, toisissa taas allianssikumppaneita. Se on ollut lopulta iso etu.”

Moni vanha oranssihaalari tekee silti edelleen hiljaista surutyötä, ja Raulo pitää sitä täysin ymmärrettävänä. Samalla hän painottaa, että fuusiota viedään edelleen eteenpäin puhtaasti best practise -periaatteella riippumatta siitä, onko jokin toimintamalli perua YIT:stä vai Lemminkäiseltä.

”Monessa kohtaa olen itsekin oppinut paljon uusilta kollegoilta”, 14 vuotta YIT:n leivissä ollut Raulo tunnustaa.

Uhkat mahdollisuuksiksi päällystyspuolella

Päällystysliiketoiminnassa myynnin kehitysjohtajana toimivan Carolina Andersin-Vuorisen mietteet ovat pitkälti Raulon kaltaiset, vaikka fuusiouutinen kuuluikin olleen aikanaan melkoinen jysäys.

Aika pian uhkakuvat kuitenkin muuttuivat mahdollisuuksiksi.

”Päällystyspuolella meillä ei ollut juurikaan päällekkäisyyksiä, mutta teiden kunnossapidossa olemme entistä vahvempia. Yhdistyminen on tuonut paljon synergioita sekä uutta ja entistä laajempaa osaamista koko infrapuolelle. Minusta tämä on mennyt eteenpäin jopa odotettua paremmin, ja porukka katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen”, Andersin-Vuorinen pohtii.

Varsinaisen surutyön hän sanoo jääneen lopulta vähiin, sillä hän ehti olla Lemminkäisen haalareissa vasta vajaat kolme vuotta.

”Koska integraatiotyö on sujunut hyvin ja häiriötekijät olleet pieniä, olemme pystyneet keskittymään asiakassuhteisiimme ja tulevaan päällystyskauteen. Tämä on minusta hieno juttu.”

Uutta virtaa myös veteraanille

YIT:n asumisen tuotannonohjauksesta ja laadunkehityksen koordinoinnista vastaava johtaja Juhani Ylitolonen painottaa hänkin, että ”uusi YIT” on saanut yhtiön sisällä alkushokin jälkeen varsin lentävän lähdön. Arviolle antaa painoarvoa se, että Ylitolonen on ollut YIT:llä yhteensä 38 vuotta ja ollut vuosien varrella mukana lukuisissa kehitys- ja integraatiohankkeissa.

”Tällä porukalla on jalat maassa, pitkälti sama arvopohja ja varsin yhtenevät toimintatavat muun muassa laatu- ja kehitysasioissa. Niitä kohti vain on menty hieman erilaisia reittejä”, Helsingin ja Rovaniemen väliä muutaman päivän välein pendelöivä ja myös monilla muilla toimipaikoilla piipahteleva Ylitolonen kertoo.

Pii Raulon ja Carolin Andersin-Vuorisen tavoin hän painottaa, että toimintamallien valinnassa ratkaisevat parhaiksi havaitut käytännöt. Niitä kuulemma riittää molemmissa ”leireissä” ilman, että kumpikaan kokee tulevansa jyrätyksi. Toki välillä tarvitaan numeroiden rinnalle myös hieman pelisilmää ja kaukokatseisuutta.

”Monessa kohtaa on huomannut, että olemme olleet tietyissä segmenteissä todella kovia kilpailijoita. Hommat ja systeemit on hiottu sen mukaisiksi. Ja saa tästä uutta virtaa itsekin, kun päästään tekemään ihan uusia juttuja”, hän tunnustaa.