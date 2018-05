Työturvallisuudessa ei ole salaisuuksia – nyt sai vapaasti kopioida kilpailijoiden parhaat oivallukset

Lakot loppuivat sopivasti ennen rakennusalan yhteistä työturvallisuusviikkoa. Työturvallisuus on aihe, jossa yritykset mielellään tekevät yhteistyötä. Laptilaiset esimerkiksi kävivät Helsingissä SRV:n Redin asuintorni Majakan työmaalla hakemassa turvallisuusoppia korkeaan rakentamiseen.

Työpäällikkö Jyrki Kanto SRV:stä kehotti tekemään heti pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Majakassa sekä kaksi porrasta että tavarahissi on osastoitu pelastusteiksi tulipalon varalta ja tornissa olevista työntekijöistä pidetään jatkuvasti kirjaa, jotta palon sattuessa kokoontumispaikalla nähdään puuttuuko ketään.

Tornirakennuksissa haasteena on myös kova tuuli. Aluksi putoamisen estämiseksi käytettiin Vepen verkkokaiteita. Nyt kerrosten ympärillä on lauta-aita suojaamassa raudoitus- ja valuvaihetta.

Majakkaan ei ole nostettu runkotöiden aikana sisävaiheen rakennusmateriaaleja, koska ne pitäisi pultata lattiaan kiinni tuulen varalta. Lisäksi ne pitäisi suojata sateelta, sillä vaippa on auki viisi kuukautta. Syynä tähän on se, että julkisivutyöt sujuvat niin paljon runkotyötä nopeammin, että niitä ei ole järkevää aloittaa liian aikaisin.

Roskiakaan ei saa olla, koska tuuli voi tarttua niihin tai joku voi vahingossa potkaista ne alas. Korkeasta tornista ilmaan lähtevät tavarat voivat leijailla hyvinkin kauaksi. Asia nousee entistä tärkeämmäksi syksyllä, kun Redin kauppakeskus avaa toimintansa.

Syksyllä käynnistyvässä seuraavassa tornissa Kannon tavoitteena on, että työmiesten nyt vapaasti roikkuvat käsityökalutkin saadaan jotenkin sidottua kiinni. Hän ei usko sanktioihin vaan siihen, että työntekijät saadaan järkipuheella ymmärtämään asian tärkeys.

Majakassa TR-mittausten keskimääräinen lukema on ollut noin 90, mikä on runkotyövaiheessa ihan kohtuullinen. Putoamissuojaus otetaan mittauksessa huomioon kaksinkertaisella painolla. Sen suhteen ei työmaalla ole ollutkaan huomautettavaa eikä merkittäviä läheltä piti tilanteita ole ollut. Sen suhteen on pitänyt olla kuitenkin tarkkana, ettei kukaan edes vahingossa pääse potkaisemaan tai pudottamaan mitään alas.

Ainoat tapaturmat ovat olleet lieviä eli yksi viilto puukolla sormeen ja sormuksen jääminen kiini muottiin.

Redin työmaalla on tällä hetkellä lähes maksimäärä eli noin 1100 henkeä töissä. Heidän perehdyttämisensä on ollut isoja, joka-aamuinen urakka, jota tehdään useilla kielillä ja tarvittaessa esimerkiksi puolalaisten kohdalla myös tulkin avustuksella.

SRV ja YIT eivät ole mukana Rakennusteollisuuden ePerehdytyksessä vaan heillä on omat järjestelmänsä, jonka kautta he saavat perehdytettävien perustiedot ilman, että aikaa menee hukkaan tietoja naputeltaessa.

Perehdytykseen tarvittaisiin työmaahenkilöstön mukaan vielä lisää rationalisointia, sillä valtava määrä työtunteja menee hukkaan turhassa penkillä istumisessa. Esimerkiksi Havatorin tornikuski joutuu käymään viikon aikana perehdytyksen lähes jokaisena päivänä.

Redin työmaa on täysin suljettu eli sisään pääsee portista vain kulkuluvalla. Periaatteessa samalla kertyy tieto kunkin työntekijän tunneista työmaalla.

Työturvallisuusviikolla monen vuoden perinne

Ensimmäisen kerran yhteistä työturvallisuusviikkoa vietettiin 2014. Skanska oli sitä ennen tehnyt omassa konsernissaan työturvallisuusviikosta perinteen.

Helsingin pääseminaari Viisaat kypärät yhteen pidettiin 15.5. Suurimpana murheena oli alkuvuoden synkkä kehitys kuolemantapausten osalta.

Keskiviikkona on teemana kattojen turvallisuus ja torstaina telineturvallisuus.

Viikon tapahtumat, myös alueelliset, löytyy tästä.