Espanjan rakentaminen nousee hitaasti kriisistä – ”Nollasta on helppo nousta”

Betonielementtien käyttötavat saattavat erota suurestikin maittain ja alueittain. Esimerkiksi Suomessa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa asuinrakentamisessa suositaan esivalmistusta, Espanjassa paikallavalua.

Betoniyritys Pujolin toimitusjohtaja ja kolmannen polven yrittäjä Jordi Pujol kertoo, että Espanjassa elementtiliiketoiminta on keskittynyt teolliseen, kaupalliseen ja infrarakentamiseen.

”Asuinrakentamisessa elementtejä käytetään Suomessa paljon enemmän kuin meillä. Emme esimerkiksi käytä ontelolaattoja asuintaloissa, teollisuuden kohteissa ja vaikkapa kouluissa kylläkin.”

Yrityksellä on elementtitehdas myös Englannissa, jossa ontelolaattoja taas käytetään paljon asuinrakentamisessa yhdessä teräsrakenteiden kanssa.

Finanssikriisi söi pahasti yritystä

Pujolilla on useita elementtitehtaita ja yksi sementtitehdas Espanjassa. Se toimittaa täyden valikoiman betonirakentamisen tuotteita ja myös suunnittelun ja asennuksen.

Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 120 miljoonaa euroa. Omistaja Jordi Pujolin mukaan paremminkin on mennyt: vuonna 2008 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa. Sitten iski finanssikriisi.

”Espanjassa rakentaminen kasvaa, koska nollasta on helppo nousta. Julkisia investointeja ei ole, vain yksityisiä”, Pujol sanoo.

”Kovalla työllä olemme onnistuneet säilyttämään asemamme Espanjan suurimpana elementtivalmistajana.”

Espanjassa Pujol on keskittynyt teollisen ja liikerakentamisen kohteisiin, vähemmän asuinrakentamiseen. Englannissa yritys taas on keskittynyt asuinkohteisiin.

”Espanjassa asuntoja tarvitaan jatkossa lisää kasvavan turismin ansiosta, samoin teollista tilaa.”

Elementtien suosio kasvaa Lähi-idässäkin

Matthew Palmer puolestaan vetää Bahrain Precast Concrete -ryhmään kuuluvaa United Precast Concretea (UPC), jolla on Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa kaksi elementtitehdasta: Dubaissa ja Abu Dhabissa.

”Suomessa kehitetään esivalmistusta ja automaatiota, koska työvoima on kallista ja sen määrää halutaan vähentää. Lähi-idässä työvoima on halvempaa kuin Euroopassa, joten paikallarakentaminen on edelleenkin varteenotettava vaihtoehto”, Palmer kertoo.

”Toisaalta betonielementtirakentamisen osuus kasvaa koko ajan, koska siirtotyöläisten tuonti ja asuttaminen on kallista ja vaikeaa. Lisäksi viime vuosien tornitalopalot ovat saaneet Dubaissa monet tilaajat valitsemaan turvallisuuden takia betonin ja betonielementit.”

Pujol ja Palmer osallistuivat toukokuun lopulla Helsingissä järjestettyyn ontelolaattavalmistajien järjestön IPHAn maailmankonferenssiin.

Turismin kasvu työllistää

Bahrain Precast Concrete -ryhmällä on tuotantoyksiköitä Abu Dhabin ja Dubain lisäksi Bahrainissa ja Qatarissa. Dubain ja Abu Dhabin elementtitehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna yli 86 miljoonaa euroa.

”Toimitamme elementtejä aina ontelolaatoista seinälaattoihin ja palkkeihin. Meiltä saa joko koko rungon tai vain valikoituja tuotteita. Suunnittelun tekee tilaaja, me asennamme”, Palmer kertoo.

”Meillä on kokemusta myös siitä, että ontelolaatat sopivat myös korkeaan rakentamiseen. Tästä on eriäviäkin mielipiteitä. Eräässä 60-kerroksisessa kohteessamme pääurakoitsija teki yhden kerroksen pilari-ontelolaatta-rakenteella kolmessa päivässä.”

Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa kohteet ovat Palmerin mukaan asuin- tai liikerakentamista, kuten kasvavan turismin myötä kauppakeskuksia. UPC on Dubaissa mukana muun muassa toteuttamassa Meydan Mall – kauppakeskusta, jonka urakoi italialainen rakennusliike Selini.

”Urakoitsija vastaa pilari-palkki-rungosta, me toimitamme sinne ontelolaatat.”

Palmer korostaa, että varsinkin asuinhankkeita on paljon. Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa työskentelee suuri määrä vierastyöläisiä, jotka tarvitsevat nopeasti katon päänsä päälle. Myös rivitalo- ja omakotitaloasuminen kasvaa.

Expo tietää tilauksia

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat on Palmerin mukaan toimijalle haastava maa, koska se koostuu seitsemästä emiirikunnasta, joilla kaikilla on omat lakinsa ja määräyksensä. Se tekee kaupankäynnistä välillä hankalaa.

”Markkinakysyntäkin vaihtelee alueittain. Dubaissa tehtaat käyvät täysillä, Abu Dhabissa eivät niinkään. Paljon riippuu siitä, miten öljyn hinta kehittyy.”

Palmer ei usko, että asuinrakentaminen kasvaa enää paljoa. Asuntoja alkaa yksinkertaisesti olla tarpeeksi. Sen sijaan Dubain maailmannäyttely vuonna 2020 tietää tilauksia betonielementtitehtaillekin.