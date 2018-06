Mikkelin sairaala saa omaperäiset julkisivut – kuvataiteilija suunnitteli ne

Niissä koivunlehdet leijailevat seinissä. Lasisten kaksoisjulkisivujen asennustyöt käynnistyivät toukokuun alussa.

Omaperäiset lasijulkisivut poikkeavat selkeästi muiden rakenteilla olevien suomalaisten sairaaloiden julkisivuista. Karsimiskierrokset eivät näy ikävällä tavalla.

Porrassalmenkadun varteen nousevan laatikkomaisen rakennuksen kuvateos on syntynyt Hirvensalmen Mäntyniemessä kuvataiteilija Lauri Nykoppin asuinpaikassa.

Puulaveden rannalla kävelee toukokuisessa helteessä vastaan nykyajan renessanssitaiteilijaksi luonnehdittu mies. Hän on elättänyt itsensä kuvataiteella yli 15 vuotta ja asunut Hirvensalmella lähes saman ajan.

Myös muusikkona tunnettu monilahjakkuus oli 1980-luvun lopulla City-lehden toimitusjohtaja. Mutta nyt ei puhuta siitä, vaan taiteesta. Sitä ennen katsastetaan talo ja ympäristö. Valmistamansa pelmeni-lounaan äärellä taiteilija kertoo kuvateoksen synnystä.

Teoksesta ei järjestetty kilpailua, vaan Essoten taidetoimikunnan periaatteena oli valita suunnittelijaksi joku eteläsavolainen taiteilija. Katseet kääntyivät Nykoppiin, jolta taidetoimikunta pyysi ensin luonnoksia julkisivutaiteeksi.

”Minulle sanottiin, ettei taiteilijan tarvitse vastata kuvateoksen toteuttamisesta, sillä tilaaja tekee sen. Luonnostelin ensin rosteripintaisen julkisivun, joka meni kokonaan uusiksi, kun en tiennyt vielä sitä ideoidessani rakennusluvan ehtoja julkisivuille.”

Puistoidea lupaehdoissa

Perhetaloa rakennetaan tontille, joka oli aiemmin puisto. Siksi Mikkelin kaupungin myöntämän rakennusluvan ehtona on, että tontin historian, puiston, pitää näkyä jotenkin julkisivuissa.

Aikaa uusien luonnoksien tekemiseen oli joitakin kuukausia. ”Olin tehnyt aiemmin töitä, joiden lähtökohtana oli ollut valokuva koivusta muokattuna. Lähdin tässäkin työssä liikkeelle koivuteemasta.”

Toteutettava taideteos kantaakin nimeä Koivupuisto. Jokaisella neljällä lasijulkisivulla on oma kuvallinen kertomuksensa. Pirttiniemenkadun puoleisella pohjoisseinällä teos toteutetaan kahdessa osassa, muilla seinillä ne ovat yhtenäiset.

Nykopp päätyi ratkaisuun, jossa teoksen värit tulostetaan digitaalisesti lasipinnalle ja kiinnitetään kuumentamalla pinta 600-asteiseksi.

Värien tarkkaa säätöä

Lasijulkisivujen toimittaja, tamperelainen Rakla käyttää tulostamisessa uutta tekniikkaa. Taiteilija etsi yhdessä yhtiön digitulostamisen asiantuntija Päivi Pitkäniityn kanssa kokeilujen kautta väriskaalan, joka vastasi tietokonekuvien värejä.

”Aloitimme värien testauksen siinä vaiheessa, kun olin saanut varsinaisen tilauksen taideteoksesta. Silloin oli teoksen idea ja värimaailma valmiina. Jouduin muuttamaan joitakin värejä”, Nykopp kertoo.

Hän teki luonnokset julkisivupiirroksista tietokoneella ensin mittakaavassa 1:10. Sitten alkoi niiden työstäminen toteutettavaan kokoon. Julkisivut peittävän kuvateoksen kokonaispinta-ala on noin 2400 neliömetriä. Julkisivut koostuvat kaikkiaan 634 lasilevystä.

Porrassalmenkadun puoleisen seinän suunnitelma muuttui jatkotyöstämisen yhteydessä. Yksi kohta vaihtui perhosspiraaliksi, kun kuvat koivupusikosta eivät kestäneet täyteen kokoon suurentamista.

Kiinnitykset tappiliitoksin

Lasiset kaksoisjulkisivut kiinnitetään 30 sentin päähän pellitetyistä seinistä tappiliitoksilla. Kussakin julkisivulasissa on valmiiksi kuusi reikää tappeja varten. Kiinnitys on tarkkaa työtä, sillä mittatoleranssi on vain muutaman millin suuruinen. Kiinnikkeiden päälle laitetaan peitepalat.