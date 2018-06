Ruotsin puukerrostalojätti tulee Suomeen – tavoittelee jopa tuhannen asunnon tuotantoa

Yhtiö on solminut sopimuksen teknologian vaihdosta Suomen Puukerrostalot oy:n kanssa, ja ruotsalaisjätti tulee myös suomalaisyrityksen osaomistajaksi.

Lindbäcks on rakentanut Ruotsissa 12000 puukerrostaloasuntoa 1990-luvulta alkaen.

Suomen Puukerrostalojen toimitusjohtaja Teppo Laurila kertoo, että yrityksellä on yksinoikeus Lindbäcksin teknologian käyttämiseen Suomessa. Järjestelmä perustuu rankarakenteisiin tilaelementteihin.

Laurila ei kerro tarkasti, kuinka paljon yhtiö joutuu maksamaan Lindbäcksille teknologisesta yhteistyöstä.

”Yhtiön sitoumus on miljoonia euroja”, Laurila sanoo.

Hän kertoo, että neuvottelut Lindbäcksin kanssa kestivät 2,5 vuotta. Muutkin suomalaiset toimijat olivat olleet kiinnostuneita ruotsalaisesta puukerrostalojen valmistajasta.

Lindbäcks osaomistajaksi

Järjestely toteutetaan siten, että Lindbäcks tulee Suomen Puukerrostalojen vähemmistöomistajaksi. Yhtiön osake-enemmistön omistaa Laurila. Mukana on myös yksi toinen vähemmistöomistaja.

”Käymme suomalaisten rakennusliikkeiden kanssa neuvotteluja siitä, että saisimme yhden rakennusliikkeen Suomen Puukerrostalojen osakkaaksi. Käymme osakkuusneuvotteluja myös muutaman perheyrityksen kanssa”, Laurila toteaa.

”Tavoitteemme on ottaa sosiaalisen rakennuttajan roolia. Gryndaamaan emme ryhdy, vaan toimimme KVR-urakoitsijana Ara-yhtiöille ja kiinteistösijoittajille.”

”Haemme sitoutuneita, oikeilla arvoilla toimivia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat tehdä uusia asioita. Tavoitteemme on olla perheyhtiö, jossa on vanhan ajan patruunahenkeä.”

Asuntoprojektista valmistetaan tehtaalla 80 prosenttia. Maanrakennustyöt, betonirakentaminen ja loppuvaiheen pintarakentamistyöt ostetaan ulkoa.

Tavoitteena 1000 asunnon vuosituotanto

Suomeen perustetaan tehdas rankarakenteisten tilaelementtien valmistamiseen. Investoinnin arvo on 10–12 miljoonaa euroa, ja investointipäätös tehdään ensi syksynä. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä kesällä 2019.

Yhtiö neuvottelee tehtaan sijaintipaikasta kolmen kunnan kanssa.

Tehtaan lattiapinta-alaksi tulee 7000 neliömetriä, mutta Laurila korostaa tuotantolaitoksen laajentamismahdollisuutta tulevaisuudessa. Tuotantolinja on jo suunniteltu. Vertailuna voi todeta, että Lindbäcksin Ruotsin tuotantolaitosten laajuus on 85000 neliötä.

Laurilan mukaan Suomessa on rakennettu viime vuosina vain noin 150 puukerrostaloasuntoa vuodessa ja yhteensä noin 1600 asuntoa. Hänen tavoitteensa on, että Suomen Puukerrostalojen tuotanto nousisi alkuvaiheessa 250 asuntoon vuodessa. Viidessä vuodessa vuosituotannon pitäisi olla jo 1000 asuntoa.

”Siihen ei ole teknisiä tai kustannuksista johtuvia esteitä. Sijoittajilla on valmiuksia hankkia kokonaisia kortteleita”, Laurila arvioi.

Ruotsissa Lindbäcksin tuotantokapasiteetti on 2500 asuntoa vuodessa.

Laurilan mukaan elementtitehdas työllistää noin 30 henkeä ja yhtiön koko henkilöstön määrä nousee 50 henkeen.

”Henkilöstö halutaan pääosin omille palkkalistoille, sillä urakkojen ketjutus on meille vierasta.”

Suomeen suunniteltu jo satoja asuntoja

Suomeen on Laurilan mukaan suunniteltu jo noin 350 asuntoa sisältävät puukerrostalokohteet uudella järjestelmällä. Suunnittelusta on vastannut Lindbäcks. Suurin osa asunnoista tulee kiinteistösijoittajille Etelä-Suomeen. Myös yhdelle yleishyödylliselle yhtiölle on suunniteltu asuntoja.

Tavoite on, että ensimmäinen kohde lähtisi rakenteille kesällä 2019. Laurilan mukaan on mahdollista, että ensimmäiset kohteet rakennetaan Ruotsissa valmistettavista elementeistä.

Suomalaiset määräykset eivät Laurilan mukaan aseta ylipääsemättömiä esteitä Lindbäcksin konseptin mukaiselle rakentamiselle.

”Olemme tehneet tarkkoja selvityksiä Suomen ja Ruotsin määräyksistä tarkastelemalla määräyksiä ja toteutettuja ratkaisuja. Lattian painumissa, värähtelymitoituksissa ja palonormeissa on eroavuuksia, mutta ei mitään sellaista, etteikö rakentaminen onnistuisi dimensioita muuttamalla tai että erot uhkaisivat kannattavuutta”, Laurila sanoo.

Puurakentamista ympäristöministeriössä edistävä ohjelmapäällikkö Petri Heino pitää Lindbäcksin tuloa Suomeen merkittävänä tapahtumana. Yhtiö on Ruotsin markkinajohtaja, ja se on kehittänyt lean-ajattelua ja teollista prosessia. Yhtiö tuo hänen mukaansa mukavan lisän Suomen puukerrostaloasuntojen tarjontaan.