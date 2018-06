Senaatti myy Aleksanterin teatterin

Tiedotteen mukaan valtiolla ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista rahoittaa korjauksia.

”Senaatti-kiinteistöt näkee, että kiinteistön myynti uudelle omistajalle, joka pystyisi toteuttamaan talon vaatimat, muun muassa laajat talotekniikan ja näyttämötekniikan uudistukset, tarjoaisi kestävän ratkaisun talon pitämiseksi arvonsa mukaisessa kulttuurikäytössä”, Senaatin toimialajohtaja Tuomas Pusa toteaa.

Ratkaisuun on päädytty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausunnon Aleksanterin teatterin myynnin käynnistämisestä. Ministeriö ei näe teatterin myynnille estettä.

Tiedotteen mukaan teatterin kulttuuri- ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen on varmistettu rakennuksen suojelulla. Teatterin historia, arkkitehtuuri ja etenkin sisätilojen luonne on otettava tarkoin huomion pohdittaessa kiinteistön tulevia käyttömahdollisuuksia. Toiminnallisesti tärkeää on myös tilojen pitäminen yleisölle avoimessa käytössä.

Myyntivalmistelut käynnistyvät alkusyksystä

Senaatti-kiinteistöt aloittaa myyntivalmistelut alkusyksystä 2018. Ennen myynnin aloittamista Aleksanterin teatterista teetetään tarvittavat kuntotutkimukset sekä käydään keskustelut Helsingin kaupungin kaavoittajan ja Museoviraston kanssa.

Valtion toimintatavan mukaisesti kiinteistöt myydään julkisella tarjouskilpailulla. Arvokohteessa kriteereinä ovat paitsi hinta myös uuden omistajan teatteritaloon suunnittelema konsepti ja suojelunäkökohtien huomioiminen.

Myyntivalmistelut eivät vaikuta Aleksanterin teatterin kiinteistön käyttöön, vaan toiminta jatkuu talossa normaaliin tapaan.

Helsingissä Bulevardilla sijaitseva Aleksanterin teatteri on rakennettu vuonna 1879 alun perin venäläiseksi varuskuntateatteriksi. Rakennuksessa toimi pitkään myös Suomen Kansallisooppera.

Teatteritaloa on laajennettu 1950-luvulla ja peruskorjattu 1980-luvulla. Senaatti-kiinteistöt on tämän jälkeen ylläpitänyt rakennusta ja tehnyt jatkuvasti korjaustöitä kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi.