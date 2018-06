Tarkastusraportit olisivat kertoneet Vantaan kaupungille golfpuiston ongelmista, mutta kukaan ei lukenut niitä

Poliisi kertoi torstaina aloittavansa esitutkinnan Vantaan golfpuistosta. Esitutkinta koskee maa-ainesta, jota Golfpuistoon epäillään tuodun huomattavasti enemmän kuin mihin on ollut lupa.

Golfyhtiö on vuokrannut Vantaan Petikossa sijaitsevan maan Vantaan kaupungilta, joka pyysi poliisia tekemään tutkintapyynnön Golfpuistosta ja sen urakoitsijasta.

HS tutustui myös Vantaan kaupungin sisäiseen tarkastusraporttiin. Siitä ilmenee, että golfkentän rakentamisessa on ollut ongelmia alusta saakka.

Raportti on sama, jonka perusteella Vantaan kaupunki teki viime viikolla poliisille tutkintapyynnön. Kaupunki syyttää yritystä ympäristörikoksesta, petoksesta ja vuokrasopimuksen ehtojen rikkomisesta. Golfpuisto kiistää syytteet.

Vantaan golfpuiston matka sopimuksesta tutkintapyyntöön Petikon Golf oy eli nykyinen Vantaan Golfpuisto oy otti Vantaan kaupunkiin yhteyttä vuonna 2012 siitä, voisiko Petikon alueen vuokrata golfkentän rakentamiseen.

Vantaa julisti alueen vuokrattavaksi vuonna 2014. Kentän rakentamista haki neljä hakijaa.

Kaupunginhallitus päätti vuokrata alueen Golfpuistolle kesäkuussa 2014. Kentän rakentaminen alkoi 2015.

Kaupunki alkoi tutkia alueelle tulevaa maa-ainesta 2016.

Kentän ensimmäiset yhdeksän reikää avautuivat vuoden 2017 heinäkuussa.

Viime viikolla kaupunki jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön ja on käynnistänyt vuokrasopimuksen purkamisen.

Kaupunki julisti Petikon alueen vuokrattavaksi golfkentän rakentamiseksi vuonna 2014. Alueesta tuli neljä hakemusta. Kaksi hakijaa hylättiin, sillä ne ilmoittivat rahoittavansa kentän osin maanläjityksellä.

Vantaa linjasi, ettei kenttää saa rahoittaa maanläjittämisellä. Läjitys tarkoittaa esimerkiksi rakennustyömailta kaivettavan maan vastaanottamista.

Läjitys olisi sulkenut hakijan pois

Vantaan golfpuisto ilmoitti hakemuksessaan rahoituksensa koostuvan omarahoituksesta ja lainasta. Myöhemmin ilmeni, että yritys rahoitti rakentamista myös läjittämällä. Kaupunginhallitus päätti vuokrata alueen Petikon Golf oy:lle eli nykyiselle Vantaan Golfpuisto oy:lle kesäkuussa 2014.

”Jos rahoitus olisi ollut hakemusvaiheessa tiedossa, se olisi sulkenut hakijan pois”, sanoo Vantaan maankäytöstä, rakentamisesta ja ympäristöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

”Meillä ei ollut hakemusvaiheessa suunnitelmissa, että rakentamista rahoitetaan läjityksellä. Projektisuunnitelma tarkentui, kun alue oli myönnetty meille”, sanoo golfpuiston toimitusjohtaja Ville Nurmi.

Suurin kiista koskee alueelle tuotua maata. Golfkentälle on tuotu 1,8 miljoonaa kuutiota maata pääosin Helsingin rakennustyömailta.

”Asia oli urakoitsijamme tiedossa”

Vantaan mukaan määrä ylittää moninkertaisesti golfkentän rakentamiseen tarvittavan määrän. Myös Itä-Uudenmaan poliisi pitää määrää niin huomattavana, että se epäilee maa-aluetta käytetyn läjitystoimintaan. Samaa sanoo Penttilä.

”Kyseessä on ollut maanläjitystoiminta, joka on vuokrasopimuksen ehtojen vastaista.”

Ville Nurmi myöntää, että maamäärä tuli yrityksellekin yllätyksenä.

”Asia oli urakoitsijamme tiedossa, ja kävimme sen heidän kanssaan läpi.”

”Meillä ei ollut hakemusvaiheessa suunnitelmissa, että rakentamista rahoitetaan läjityksellä.”

Nurmen mukaan määrä on todellisuudessa pienempi, sillä 1,8 miljoonaa irtokuutiota maata kutistui noin puoleen, kun se sijoitettiin kentälle. Hän kiistää, että maa-aines ylittäisi vuokrasopimuksen ehdot.

”Vuokrasopimuksessa ei ole määritelty maalle tarkkaa määrää, joten sitä ei voi ylittää. Maa on ollut tarpeellinen golfkentän rakentamiseksi.”

Poliisi epäilee, että Golfpuisto on johtanut kaupunkia harhaan, kun sopimusta tehtiin. Mutta Penttilä myöntää, että Vantaan kaupunginkin olisi pitänyt määritellä vuokrasopimukselle tarkemmat ehdot.

”Olemme lisänneet nykyisiin sopimuksiimme muun muassa kiellon maanläjityksestä.”

Poliisi: Merkittävä taloudellinen hyöty

Maanläjitys tuli Vantaalle yllätyksenä. Tammikuussa 2016 uutisoitiin, kuinka Pasilan Triplan työmaalta kuljetettiin rekkalasteittain maata Vantaan Petikkoon. Uutisen seurauksena Vantaa osti Sweco-konsulttiyritykseltä näytteitä maamassoista.

Lähes neljäsosasta löytyi rakennusjätettä. Kahdeksan prosenttia näytteistä ei ollut puhtaita. Näistä pieni osa ylitti haitta-ainepitoisuudet niin paljon, että maa luokiteltiin pilaantuneeksi. Näytteistä löytyi muun muassa öljyä, lyijyä ja arseenia. Arvion mukaan maasta ei kuitenkaan aiheudu ihmisille terveyshaittaa.

Maan tuonti kaupungin vastaanottopaikalle olisi maksanut 6,8 miljoonaa euroa.

Nyt poliisi epäilee, että golfpuisto on saanut maa-aineksen vastaanotosta merkittävää taloudellista hyötyä.

Jo ensimmäiset raportit kertoivat ongelmista

Vantaalla jo ensimmäiset konsulttiraportit kertoivat ongelmista, mutta käytännössä kukaan ei lukenut niitä eikä ryhtynyt toimenpiteisiin. Hannu Penttilän mukaan Vantaalla käydään valvontaprosessi läpi.

”Rakentamisen valvonta kuuluu kuitenkin ensisijaisesti yritykselle”, Penttilä sanoo.

Penttilä myöntää, että hankkeen valvonta olisi pitänyt kirjata selvästi vuokrasopimukseen.

Kahdeksan prosenttia näytteistä ei ollut puhtaita. Näistä pieni osa ylitti haitta-ainepitoisuudet niin paljon, että maa luokiteltiin pilaantuneeksi.

Ville Nurmen mukaan kaupungin sisäinen tarkastus on tulkinnut Swecon tuloksia väärin. Golfpuisto valvoi maakuormia sekä itse että ulkopuolisen konsultin avulla eikä löytänyt vastaavia määriä haitallisia aineita.

”Vain muutamasta lastista löytyi raja-arvot ylittävää maata. Niitä ei käytetty kentän rakentamisessa.”

”Taloudelliset ongelmat negatiivisesta uutisoinnista”

Golfkentän valvonta maksaa Vantaalle yli 100 000 euroa. Toukokuuhun mennessä kaupunki oli saanut golfkentästä vuokratuloja noin 70 000 euroa. Vuokrarästejä on saamatta 43 000 euroa.

Suomen Asiakastiedon mukaan Vantaan golfpuistolla on maksuhäiriömerkintöjä, sen taloudellinen tilanne on heikko ja konkurssiriski erittäin suuri. Nurmi myöntää taloudelliset vaikeudet. Rakentaminen on vuoden aikataulusta jäljessä.

”Taloudelliset ongelmat johtuvat negatiivisesta uutisoinnista ja ongelmista urakoitsijan kanssa.”

Vantaa on käynnistänyt vuokrasopimuksen irtisanomisen. Alueen palauttaminen alkuperäiseksi tai muuhun käyttöön ei ole mahdollista ilman merkittäviä rakennustöitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä ympäristön turmelemisena ja törkeänä petoksena.