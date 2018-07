Vuoden jokaisena päivänä avoinna olevassa hiihtohallikeskuksessa lumipinta-alaa on yhteensä yli neljän jalkapallokentän verran.

Noin 500 metriä pitkä ja parhaimmillaan noin 100 metriä leveä hiihtokeskus rakennetaan rinteeseen maaston muotoja mukaillen. Leveimmillään rakennus on rinteen alaosassa, jossa se on noin 100 metriä leveä, ja kapeimmillaan se on rinteen yläosassa, jossa leveyttä on 28 metriä. Nousua kertyy yhteensä reilut 90 metriä.

Projekti rakennetaan yksityisellä rahoituksella, ja sen kokonaisarvo on yli 105 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajiin kuuluu esimerkiksi elintarvikejätti Orklan entinen omistajaperhe. Hankkeen toteuttaa Norjan suurimpiin kuuluva urakoitsija BetonmastHæhre.

”Työmaalla työskentelee kesäkuussa noin 100 henkeä, josta toimihenkilöiden osuus on noin parisenkymmentä. Hankkeessa on jo mukana yli 60 yritystä. Olemme jakaneet vaativan hankkeen kahtia eli niin sanottuun lämpimään osaan, jonne rakennetaan rinteen alaosaan sijoittuvat liike- ja toimistotilat, ja kylmään osuuteen, joka kattaa hiihtoalueet”, projektijohtaja Andreas Engebretsen BetonmastHæhrelta kertoo.

Hiihtorata ripustetaan kattoon

Rinteen alaosan päälle rakennetaan kattorakenteisiin ripustettava noin kilometrin mittainen murtomaahiihtorata. Se koostuu noin 150 elementistä ja painaa lähes 500 tonnia.

Hiihtoradan yksi elementti on noin seitsemän metriä pitkä ja viisi metriä leveä. Rata ripustetaan ja sidotaan kattorakenteisiin vetotangoilla, joita tarvitaan tähän tarkoitukseen yhteensä noin neljän kilometrin verran.

Hiihtoradalla on lunta noin 0,5 metrin paksuisesti. Kilometrin pituisella ladulla se tarkoittaa yhteensä 2 500 kuutiometrin lumimäärää.



Yksi seitsemän metrin rataelementti rakennettiin Peräseinäjoen tehtaalla valmiiksi, sellaiseksi kuin se lopullisesti tulee olemaan, ja hyväksytettiin tilaajalla.

Hiihtorata on mitoitettu kestämään hiihtäjien aiheuttaman kuormituksen lisäksi kuuden tonnin painoisen latukoneen rasitukset. Rakentamisvaiheessa ei ole vielä ratkaistu sitä, miten korkealla sijaitseva rata lumetetaan.

Jääputouksen vaativa katto

Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi maisemarajoitteet ja maastoon sulautuminen. Se ei saa aiheuttaa lähistöllä oleville asuinkiinteistöille näkymäesteitä. Hallin julkisivu ja kattorakenteet muistuttavat massiivista jääputousta.

Hiihtohallin teräsrakenteet valmistetaan Ruukin tehtaalla Peräseinäjoella ja Obornikissa Puolassa. Teräsrakenteiden suunnittelu perustuu Ruukin ratkaisuun, ja suomalaisyhtiö on kehittänyt sitä yhdessä norjalaisten kanssa kahden vuoden ajan.

”Rakennuksen pituus ja korkeusero aiheuttavat meille haasteita erityisesti logistiikan kanssa. Rakentaminen etenee poikkeuksellisesti ylhäältä alaspäin. Joissain tiukoissa nostopaikoissa voidaan joutua käyttämään helikopteria apuna”, Ruukin työmaapäällikkö Jyrki Suokas kertoo.

Lørenskog sijaitsee noin 20 kilometriä Oslosta itään.