Nuoria rakennusalan osaajia kiinnostaa yhä enemmän ura ulkomailla

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin opiskelijaselvityksen tuloksista ilmenee, että ura ulkomailla kiinnostaa selvästi aiempaa enemmän myös rakennusalan nuoria osaajia.

Aalto-yliopistossa, Oulussa, Lappeenrannassa ja Tampereella opiskeleville RILin opiskelijajäsenille kevään korvalla tehdyssä kyselyssä noin 75 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä jossain vaiheessa työuraa myös ulkomailla.

Osuus oli korkein LUT:ssa Lappeenrannassa (88 %) ja matalin Tampereella (63 %). Aallon opiskelijoilla ”kansainvälistymisprosentti” oli 76 ja oululaisilla 73.

Urapolkujen suhteen vastaukset noudattelivat pitkälti aiempien vuosien päälinjoja. Työ suunnittelu- ja etenkin konsultointitehtävissä on kuitenkin entistä useamman opiskelijan tähtäimessä.

Kyseisiin tehtäviin mielii yli 60 prosenttia vastaajista – konsultoinnissa kasvua on liki kymmenen prosenttiyksikköä.

Rakennuttamisen ja tilaamisen puolelle vetoa tuntee vajaa kolmannes vastaajista. Urakointi, yrittäjyys ja tutkimustehtävät kiinnostavat 15–20:tä prosenttia, jatko-opinnot puolestaan noin kahdeksaa prosenttia vastanneista.

Konsultointi kiinnostaa entistä enemmän

RILin jäsenyys- ja viestintäasioista vastaava johtaja Henriikka Hellström pitää kyselyn tuloksia mielenkiintoisina. Opiskelijavaihto ja kansainvälinen työharjoittelu ovat tulleet yhä vahvemmaksi osaksi yliopistojen arkea, mikä todennäköisesti on lisännyt kiinnostusta myös pysyvämpään työskentelyyn ulkomailla.

”Toki myös suomalaiset alan yhtiöt ovat viime vuosina kansainvälistyneet ja pystyvät tarjoamaan aiempaa monipuolisempia uravaihtoehtoja”, Hellström kertoo.

Kiinnostava yksityiskohta on sekin, että innokkaimmat kansainvälistyjät löytyivät pääosin englanninkielistä opetusta tarjoavan Aallon sijaan Lappeenrannasta.

Konsultoinnin ja erilaisten asiantuntijatehtävien kasvavaa imua hän pitää niin ikään merkittävänä. Se todennäköisesti selittää osaltaan myös lisääntyvää kiinnostusta kansainvälisiin tehtäviin: konsulttina ja asiantuntijana on ulkomaillakin helpompaa työllistyä.

Yksi ilonaihe on myös opiskelijoiden kasvava kiinnostus georakentamista kohtaan.

”Taustalla voivat olla muun muassa viime vuosina käynnistyneet isot infra- ja raideliikennehankkeet. Ala on saanut sitä kautta näkyvyyttä.”

Työt haittaavat taas opiskelua

Rakennusalan muutaman vuoden ajan kestänyt hyvä suhdanne on näkynyt paitsi jo valmistuneiden myös opiskelijoiden työtilanteessa. Harjoittelu- tai kesätyöpaikan löytäminen ei tunnu olevan enää ongelma, mutta työn ja opiskelun saaminen tasapainoon on vaikeampaa entistä useammalle. Puolet vastaajista näet ilmoitti, että työnteko hidastaa jo opintojen suorittamista. Runsaalle kolmannekselle se on myös hidastumisen pääsyy.

Opiskeluvauhti on silti vähintään kohtuullista, sillä 41 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi pakertaneensa lukuvuotena 2017–18 kasaan yli 60 opintopistettä.

”Toivottavasti tämä ei silti johda samaan ilmiöön kuin vuosituhannen vaihteessa, jolloin työt veivät mennessään ja opinnot venyivät tai jäivät kokonaan kesken”, Hellström varoittaa.

Opiskelijat oikealla alalla

Opettajien asiaosaaminen saa opiskelijoilta kiitosta, mutta opetustaitoja kuvaillaan varsin heikoiksi. Myös palautetta annetaan niukasti. Perinteinen luento-opetus on etäyhteyksien ja digitalisaation keskellä silti vielä arvossaan, vaikka harjoitustyöt ja muut yhteiset projektit korvaavatkin useita tenttejä.

Opintojen antamien työelämävalmiuksien suhteen vastaukset olivat varsin kaksijakoisia. Johtamis- ja esimiestaidoissa sekä yritystoiminnan perusteiden tuntemuksessa on petrattavaa.

Projektinhallintaan, tiimityöskentelyyn, neuvottelutaitoihin sekä suulliseen esiintymiseen sen sijaan saa yliopistoissa varsin hyvät eväät. Työnhakua ja verkostoitumista kaivataan etenkin kandivaiheeseen.

Kyselyn ylivoimaisesti tärkein anti löytyi Hellströmin mielestä patteriston viimeisiltä sivuilta, joissa keskityttiin alan valintaan.

”Liki 95 prosenttia opiskelijoista kokee olevansa juuri oikealla alalla. Se on todella hieno lukema.”

Kysely lähetettiin huhtikuussa 2018 RILin opiskelijajäsenille ja vastavalmistuneille. Kyselyyn vastasi lähes 300 henkeä, joista valtaosa oli aloittanut opintonsa vuonna 2013 tai sen jälkeen.

Vuosittain tehtävän kyselyn tavoitteena on kerätä faktatietoa opintojen etenemisestä, opetuksen laadusta, opintojen ja työelämän yhdistämisestä sekä kansainvälisyydestä.