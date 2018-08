Kira-digin Teemu Lehtinen sai vuoden 2018 Rakennustietopalkinnon

Palkintolautakunta perusteli valintaa seuraavasti: ”Kira-digi -hankkeen tavoitteena on ollut rakennusalan prosessien ja siten muun muassa tuottavuuden parantaminen uuden tiedon jakamisen ja tiedon harmonisoinnin kautta. Tätä tavoitetta hanke on edistänyt energisellä otteella. Hankkeen vahvuus on ollut uusien ennakkoluulottomien ajatusten ja kokeilukulttuurin tuominen kiinteistö- ja rakennusalalle. Hankkeessa on vahvasti edistetty uuden tiedon luomista kokeiluhankkeissa ja viestitty uudesta tiedosta laaja-alaisesti. Kira-digi on ollut vaikuttava hanke, joka on koskettanut ja tuonut uutta tietoa kaikille kiinteistö- ja rakennusalan sektoreille. Kira-digi -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Perähuhta, muu ohjausryhmä sekä strateginen johtoryhmä ovat toiminnallaan tukeneet Kira-digi -hanketta ja sen digipäällikön toimintaa merkittävällä tavalla.”

Rakennustietopalkinto myönnetään joka toinen vuosi yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Rakennustietopalkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen edustajana tekninen johtaja Mikko Somersalmi (RAKLI ry) ja edustajiston edustajina aluejohtaja Heikki Lonka (ISS Palvelut) sekä toimitusjohtaja Tarja Merikallio (Suomen Betoniyhdistys).