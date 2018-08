Kokenut siltasuunnittelija Italian siltaromahduksen syistä: ”Ensimmäisenä tulee mieleen vaurio köysistössä”

”Ensimmäisenä tulee mieleen köysistössä ollut vaurio, kun analysoimme Italiassa romahtaneen moottoritiesillan rakenteita. Pylonirakenne on niin massiivinen, että sen romahtaminen on ihmeellistä”, WSP Finlandissa siltojen suunnittelusta vastaava johtaja Pekka Pulkkinen kertoo.

Italian Genovassa eilen tapahtunut Morandin moottoritiesillan romahtaminen on vaatinut tähän mennessä lähes 40 kuolonuhria. A10-tien 1 182 metriä pitkä moottoritiesilta oli rakennettu vuosina 1963-1967. Yksi sillan kolmesta pylonista päällysrakenteineen romahti. Pylonin kummallakin puolella olleet erilliset palkkiouudet romahtivat.

Silta on ollut pitkään huonossa kunnossa. Paikallisviranomaiset ovat eri tietolähteiden mukaan pohtineet, että se pitäisi nopeasti korvata uudella sillalla, mutta uuden rakentaminen on siirtynyt.

”Kun joku osa on pettänyt, se on aiheuttanut todennäköisesti ketjuuntumisen, kun kyseessä ei ole jatkuvarakenteinen, sitkeä silta”, Pulkkinen sanoo.

Sillan kaksi pylonia jäi pystyyn.

”Vinoköysiratkaisu, jossa on yhdet köydet molempiin suuntiin, on vaurioherkkä, jos sitä ei ole otettu mitoituksessa huomioon. Jatkuva siltarakenne on rakenteena sitkeämpi. Se voi olla lähtökohtaisesti turvallisempi ratkaisu, koska sillan muut osat kantavat kuormaa, jos yksi osa pettää. Yhden rakenneosan pettäminen näkyy yleensä siltarakenteen taipumisena.”

Romahtanut silta on 1960-luvun ensimmäisiä vinoköysisiltoja, jonka kaltaisia ei Pulkkisen mukaan enää rakenneta. ”Nykyisenä mitoitusohjeena on, että yhden köysiosan vaihtaminen on mahdollista. Uudentyyppisissä silloissa se tarkoittaa sitä, että köyden katkeaminen ei aiheuta romahtamisvaaraa”, Pulkkinen korostaa.

Hän pitää tuulta, rankkasadetta ja salamaniskua epätodennäköisinä syinä.

”Yksi näkökulma on, pitäisikö asuntoalueiden ylittävissä silloissa olla ylimääräistä varmuutta.”

Hän arvioi, että onnettomuustutkijat pohtivat ensimmäiseksi, mikä kohta sillassa on pettänyt ja onko ylläpidossa tunnistettu ongelmapaikka. Kunnossapidon, köysistön ja ankkurointialueiden tarkastaminen voi paljastaa romahtamisen syyn.

Suomen mittakaavassa tunnetuin sillan palkiston painuminen tapahtui Turun Myllysillassa. Se ei romahtanut, mutta korvattiin uudella 2010-luvulla, kun silta oli jatkanut painumistaan.