Suomalaisasiantuntija epäilee Italian siltaturman syyksi rakenteellista heikkoutta: ”Salamanisku kuulostaa kaukaa haetulta”

Osa moottoritien sillasta romahti tiistaina lähellä Genovaa Pohjois-Italiassa. Yli kilometrin mittaisella sillalla oli romahdushetkellä useita autoja, ja onnettomuudessa kuoli kymmeniä ihmisiä.

Silminnäkijähavaintojen mukaan siltaan oli turmahetkellä iskenyt salama. Liikenneviraston silta-asiantuntija Heikki Lilja pitää kuitenkin salamaniskua epätodennäköisenä syynä romahdukselle.

”Salamanisku romahduksen syynä kuulostaa kaukaa haetulta. Yleensä silloissa, joissa on korkeat tornit, on erilliset ukkosenjohtimet, jotka maadoittavat sillan. En tunne yhtään tapausta, jossa salama olisi romahduksen syynä.”

Lilja arvioi, että onnettomuuden syynä on todennäköisimmin rakenteellinen heikkous. Turmasilta on suunniteltu 1960-luvulla, jonka jälkeen kuormat ovat merkittävästi kasvaneet. Sillassa ja sen eri osia yhdistävissä saumoissa on voitu käyttää materiaaleja, joilla ei ole riittävästi vaurionsietokykyä.

”Kun sillassa on paljon saumoja ja niveliä, kuten Italian turmasillassa, sillan osat voivat irrota toisistaan äkillisesti, jos liitososat pettävät.”

Paljon kansallisia eroja

Useista erillisistä osista rakennettu silta voi siis romahtaa nopeasti ilman ennakkovaroitusta. Samanlaisia ongelmia ei ole silloissa, jotka rakennetaan yhtenäisenä betonivaluna.

”Jos betonisilta tehdään yhtenäisenä valuna kaikkien tukien yli, on rakenteella enemmän sitkeyttä. Se taipuu ennen kuin se sortuu, ja mahdollinen vaurioituminen huomataan ennen romahdusta.”

Siltojen rakentamisessa on paljon kansallisia eroja. Suomessa Italian turmasillan tyyppisiä siltoja ei Liljan mukaan ole rakennettu. Täällä teiden suolaaminen talvikausina asettaa sillan rakenteille omat erityisvaatimuksensa, ja siksi sillat rakennetaan yleisimmin jatkuvana rakenteena.

”Useista osista rakennetun sillan saumauksiin voisi päästä teiden ylläpidossa käytettyä suolaa, joka saattaa aiheuttaa raudoituksien korroosiota. Jatkuvana rakenteena tehty silta ilmoittaa vaurioista ennen kuin tapahtuu mitään järisyttävää.”

Liljan mukaan Italian turmasillan tyyppisiä siltoja on rakennettu kansainvälisestikin vähän, ja sillan rakennuspaikka on poikkeuksellisen vaikea. Silta ylittää joen, asuinalueen ja suuren ratapihan Genovassa.

Siltaturman lopullinen syy varmistuu vasta huolellisen onnettomuustutkinnan jälkeen.

”Koskaan ei kannata syytellä mitään tahoja, ennen kuin onnettomuustutkimus on valmis.”