Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut laskivat

Hoitokulut ilman korjauksia laskivat edellisvuodesta 3,1 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asunto-osakeyhtiöiden taloustilastosta.

Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa, missä oli laskua edellisvuodesta 6,2 prosenttia. Hoitokuluista suurin suhteellinen osuus, 22,7 prosenttia, meni lämmitykseen. Korjauksien osuus hoitokuluista oli 22,2 prosenttia ja vedenkäytön 7,9 prosenttia. Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,40 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa.

Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden pääasiallisen tulonlähteen muodostivat hoitovastikkeet, jotka olivat vuonna 2017 keskimäärin 3,96 euroa neliöltä kuukaudessa. Hoitovastikkeet laskivat 2,0 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Hoitovastikkeiden osuus yhtiöiden varsinaisista tuotoista oli 84,6 prosenttia. Vuokrien osuus oli 5,1 prosenttia ja käyttökorvausten 9,8 prosenttia. Kaikkiaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden tuotot laskivat 1,9 prosenttia vuodesta 2016.

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 88000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 neliötä (kerrostalot) tai 500 neliötä (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 42609 yhtiötä.

Tilastokeskus lähetti vuoden 2017 tiedustelun 3000 yhtiölle, joka on 7,0 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1946 yhtiötä, joka on 64,9 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 58 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 42 prosenttia rivitaloyhtiöitä.