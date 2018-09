Helsinki tuo tarjolle asuntotontteja merellisistä kaupunginosista

Kaupunki hakee rakennuttajia toteuttamaan asuinrakentamista yhteensä noin 90600 kerrosneliömetrin eli arviolta 1150 asunnon verran. Tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat 1190 kerrosneliömetristä 10550 kerrosneliöön.

Varattavia tontteja on yhteensä 22. Tarjolla on jälleen muun muassa mielenkiintoisia puurakentamiskohteita. Kantakaupungissa tontteja luovutetaan merellisiltä alueilta, kuten Jätkäsaaresta ja Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosasta. Lisäksi luovutettavia tontteja on Kruunuvuorenrannan, Honkasuon sekä Herttoniemen alueilta.

Kaupunki varaa tontit pääsääntöisesti säänneltyyn asuntotuotantoon, kuten valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, hitas-omistusasuntotuotantoon tai asumisoikeustuotantoon.

”Tontit on tarkoitettu kerros- ja rivitalorakentamiseen ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille, mutta haku on kuitenkin avoin, ja tontteja voivat hakea kaikki kiinnostuneet, jotka katsovat pystyvänsä toteuttamaan niille sopivan rakentamishankkeen. Haettavien tonttien joukossa on mukana myös AKS-tontteja, joille voidaan toteuttaa vanhusten ja senioreiden palvelu- ja/tai hoiva-asuntoja sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoja”, tiimipäällikkö Miia Pasuri sanoo.

Tonttien hakuaika päättyy 31. lokakuuta.