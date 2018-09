Länsimetroon joudutaan louhimaan sadan miljoonan euron kääntöraide Matinkylässä – Metrojunien ruuhkat ovat kaikkia ennusteita pahempia

Metrojunat Matinkylästä Tapiolaan ovat ruuhkautuneet niin pahasti, että osalla matkustajista on jo nyt vaikeuksia mahtua kyytiin Urheilupuiston metroasemalla.

Helsingin seudun liikenne (HSL) esittääkin omistajakunnille Espoolle ja Helsingille useita toimenpiteitä, joilla saadaan lisää kapasiteettia metroraiteille mahdollisimman nopeasti.

Ne kaikki maksavat huomattavan summan rahaa.

Työlistan kärjessä on noin sadan miljoonan euron arvoinen kääntöraide Espoon Matinkylässä. Tällä hetkellä Matinkylän aseman takana on vain pistoraiteet, jonne Tapiolasta saapuneet junat ajavat. Siellä kuljettaja kävelee metrojunan toiseen päähän ja ohjaa junan lähtölaiturille.

Tämä menettely toimii, jos vuoroväli pysyy noin viidessä minuutissa. Tiheämmällä vuorovälillä tarvitaan aseman jälkeen rinnakkain sekä pistoraiteet että linjaraiteet. Alkuperäisessä suunnitelmassa nykyiset pistoraiteet olisivat jatkuneet Kivenlahteen ja kääntömahdollisuus Matinkylässä olisi poistunut.

Päätös kääntöraiteesta ja sen rakentaminen pitäisi HSL:n mukaan tehdä ennen kuin metron jatke Matinkylästä Kivenlahteen otetaan käyttöön vuoden 2023 puolivälissä.

Kääntöraiteen tekeminen olisi täysin mahdotonta tilanteessa, jossa liikenne kulkee Matinkylästä länteen.

”Aikaikkuna kääntöraiteen tekemisessä on menossa nopeasti umpeen”, sanoo yksikön johtaja Tero Anttila HSL:stä. Kääntöraiteen rakentamiseen menee aikaa louhintoineen noin puolitoista vuotta.

Päätöksen mahdollisesta kääntöraiteesta tekevät länsimetron omistajakunnat eli Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustot. Ruoholahden ja Matinkylän välinen metrolinja on maksanut tähän mennessä 1,2 miljardia euroa.

Kääntöraide voi myöhästyttää Kivenlahden metroa

HSL:n esitys ei tule Helsingille ja Espoolle täydellisenä yllätyksenä, koska Espoon metro-osuuden ruuhkaisuutta on pohdittu asiantuntijatyöryhmässä viime keväästä lähtien. Tavoitteena on ollut myös metron häiriöherkkyyden vähentäminen.

Tutkittavia toimenpiteitä on ollut puolisen tusinaa. Tiedossa on, että omistajatahoilla saattaa olla erilaisia mielipiteitä, mitä pitäisi tehdä.

Päätöksentekoa vaikeuttanee se, että kääntöraiteen rakentaminen voi myöhästyttää Kivenlahden metron käyttöönottoa jopa puolitoista vuotta.

Kivenlahden metron käyttöönottoaikataulu on tosin tehty väljäksi, koska länsimetron alkupäässä testaukset ja koeajot veivät ennakoitua enemmän aikaa.

Uusimman hyväksytyn aikataulun mukaan liikenne Matinkylästä Kivenlahteen alkaisi vuoden 2023 kesäkuussa.

Koska Matinkylässä käännettäisiin tämän jälkeen puolet kaikista metrojunista, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen olisi tehtävä pikavauhdilla lisätilaus uusista metrojunista. HKL:n nykyisestä tilaussopimuksesta on käyttämättä vielä viiden junan tilaus.

Uudet metrolinjat olisivat siten Matinkylä–Mellunmäki ja Kivenlahti–Vuosaari. Tapiolan kääntöraide jäisi pois päivittäisestä käytöstä.

HSL haluaa kiirehtiä automatisointia

Lisäksi HSL:n esityksenä on, että metron automatisointihanke pitää käynnistää välittömästi.

”Liikenne-ennusteissa on lähdetty siitä, että länsimetron kapasiteetti täyttyisi 2030-luvulla. Espoon maankäyttö on kuitenkin edistynyt niin nopeasti, että automatisointihanke on syytä käynnistää mahdollisimman nopeasti”, sanoo Anttila.

HKL:n toimitusjohtajan Ville Lehmuskosken mukaan automatisoinnin tarveselvitys on työn alla ensi talven aikana. Hän ei näe, että tilanne olisi paljon muuttunut edellisen tarveselvityksen jälkeen.

”Me olemme lähteneet siitä, että automatisointi tarvitaan vuoteen 2029 mennessä. Tällä aikataululla siihen ennätettäisiin hyvin”, Lehmuskoski sanoo.

Automatisoinnilla metron vuoroväliä voidaan tihentää, jolloin sama määrä junia pystyy kuljettamaan enemmän ihmisiä.

Bussilinjojen lisääminen kallista

Asiantuntijatyöryhmä haarukoi myös sitä vaihtoehtoa, että Espoossa pinnisteltäisiin eteenpäin ilman Matinkylän kääntöraidetta. Silloin ainoa vaihtoehto olisi lisätä bussiliikennettä olennaisesti.

Tämä on kuitenkin hankalaa, koska Kampin terminaaliin ei enää mahdu suurta bussimäärää Espoon suunnasta. Länsimetron aloituksen jälkeen sinne on siirretty maanpäällisiä bussilinjoja Kampista. Myös Elielinaukion bussit ovat mahdollisesti siirtymässä sinne.

Helsinki on myös poistanut länsisuunnan bussiliikenteen etuisuudet Ruoholahdessa Jätkäsaaren liikenteen ruuhkautumisen vuoksi.

Bussilinjojen lisääminen on myös huomattavan kallista, kun sitä vertaa metron operointikustannuksiin. Koko metroliikenteen pyörittäminen maksaa 25,3 miljoonaa euroa vuodessa. Sitä täydentävä bussiliikenne maksaa nyt 8–16 miljoonaa euroa vuodessa.

Tutkittavana oli myös vaihtoehto, jossa kaikki metrojunat ajettaisiin Kivenlahteen. Tämä edellyttäisi kääntösilmukan rakentamista sinne, ja käytännössä kokonaan uuden varikon rakentamista Kivenlahteen. Tiheä vuoroväli metroradalla tukkisi Sammalvuoreen rakenteilla olevan varikon ajoyhteyden.

Uuden varikon rakentaminen viivästyttäisi Kivenlahden jatkeen valmistumista 4–5 vuotta.