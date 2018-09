LVI-asennuksen tänä syksynä tehdyn suhdannekyselyn mukaan yritysten keskimääräinen täystyöllistävä työkanta on 5,5 kuukautta. Se on mittaushistorian pisin, sillä tavanomainen tilauskanta on ollut runsaat neljä kuukautta.

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Rekisteröidy

Rekisteröidy Kirjaudu sisään En ole vielä tilaaja Tilaa Rakennuslehti Näitä sisältöjä pääsee tarkastelemaan yli 30 000 päättäjää ja asiantuntijaa. Jäätkö sinä jostain paitsi? Tilaa Rakennuslehti ja digilukuoikeus tästä. Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Kirjaudu sisään

Muista minut Unohditko salasanasi ?

Rekisteröidy