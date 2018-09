Miksi Are on nyt YIT:n uusi kaveri, mitä Koneen ex-johtajat tekevät Caverionissa?

Markkina-analyysi. Talotekniikka-alalla mietitään uudenlaisia kumppanuuksia. YIT on lähentynyt Lemminkäisen fuusion jälkeen Aren kanssa, Caverionin johtokunta puolestaan on täynnä Kone-taustaisia johtajia ja suurin omistaja on itse Antti Herlin. Mistä on kyse?