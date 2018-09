Jäähalli sijoittuu Pudasjärvelle ja monitoimiareena Iso-Syötteen matkailukeskukseen, reilun 50 kilometrin päähän Pudasjärven keskustasta.

Jäähallihanke on ollut Pudasjärvellä esillä jo vuosikymmenien ajan. Kesällä siitä valmistui hankesuunnitelmaluonnos.

Jäähalli toteutetaan kokonaisvastuurakentamismallilla, ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 aikana. Tulevan jäähallin hyötyala on noin 2 500 neliömetriä.

Hanke on parhaillaan urakkakilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Sen hankesuunnitelman alustavassa tilaohjelmassa on noin 500 istumapaikan katsomo ja juoksusuora, pukuhuoneet, toimistotilaa, aulatilat sekä tarpeelliset huolto- ja tekniikkatilat.

”Pisimmällä suunnitteluvaiheessa on tällä hetkellä Syötteen suunnalle rakennettava Lumiareena-projekti. Kaupunki rakentaa sinne monikäyttö-liikuntatilaa ja yhdistää sen jo olemassa olevaan matkailukeskukseen. Alueen matkailuyrittäjät täydentävät loput projektiin sisältyvästä rakentamisesta”, Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen kertoo.

Iso-Syötteen monitoimiareena on pinta-alaltaan noin 1 500 neliötä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Kummatkin kohteet on suunniteltu rakennettavan pääosin hirrestä.

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on tehnyt jo vuosia sitten päätöksen, jonka mukaan kaikki kaupungin julkiset rakennushankkeet rakennetaan hirrestä tai puusta tai ainakin selvitetään mahdollisuudet rakentaa ne kyseisistä materiaaleista.

”Meillä on saatu aikaan hienoa, modernia rakentamista. Meille on kertynyt paljon perinteistä ja uutta rakentamistaitoa ja -tietoa. Hienoja kohteita on valmistunut eri materiaalien yhdistämisestäkin eli niin sanotuista hybridi-rakentamisesta.”

Hiihtokeskus Iso-Syöte palkittiin viime vuonna Suomen parhaana hiihtokeskuksena kansainvälisessä äänestyksessä.