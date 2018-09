Rakentamisen laatutekokilpailun kirvesmies Olli Salonen: ”Takuutyöt ovat asiakaspalvelua”

”Tehdään kerralla kunnollista jälkeä, ei vain vähän sinne päin. Laatu on sinänsäkin laaja käsite. Se on esimerkiksi välittämistä koko prosessista eikä vain omasta työstä. Yhdellä sanalla ilmaistuna laadun takana on ammattiylpeys.”

Salonen on vuoden alusta alkaen tehnyt töitä pelkästään Firan kohteissa. Firan työpäällikkö Petri Santala ilmoitti Salosen Vuoden Laatuteko -kilpailuun.

Kirvesmies Olli Salonen Syntynyt 1962 Tuusulassa, asuu Hyrylässä

Ylioppilas 1985

Ylioppilaspohjainen rakennusmiehen tutkinto ammattikoulusta 1986

Pystyttänyt suomalaisten talotehtaiden talopaketteja Suomen lisäksi Saksassa ja Brysselissä 1987–98, lisäksi ollut kerrostalokohteissa esimerkiksi Palmbergilla.

Perusti oman toiminimen Rakennuspalvelu Olli Salosen 2003

Tämän vuoden alusta alkaen tehnyt Firalle takuukorjauksia ja viimeistelytöitä

Harrastukset: kuntosali, veneily ja mökkeily

”Olemme tunteneet Ollin kanssa vuodesta 1998, ja voin sanoa, että häneltä löytyy oikeanlaista ammattiylpeyttä. Ei tarvitse olla huolissaan, kun hänelle antaa toimeksiannon. Olli ei anna pelkkää perävalotakuuta, vaan tekee työnsä kerralla valmiiksi parhaan osaamisensa mukaisesti”, hän perustelee.

Tällä hetkellä Salonen tekee takuukorjauksia Firan senioriasuntokohteessa Töölön Pasuunassa, joka sijaitsee Helsingin Mechelininkadun varrella entisellä Kaartin pataljoonan suojellulla kasarmialueella.

”Olli osaa ottaa huomioon kohteen erityispiirteet, ja tekee työtään vaikka yöllä, mikäli tämä on tarpeen haittojen välttämiseksi. Lisäksi hän havainnoi ja kertoo eteenpäin oman toimeksiantonsa ohessa myös virheistä, joiden korjaaminen ei kuulu hänen tehtäviinsä.”

”Takuutyöt ovat asiakaspalvelua”

Salonen kertoo päätyneensä rakennusalalle siksi, että hän on aina tykännyt tehdä työtä käsillään. Ammatinvalintaansa hän ei ole katunut päivääkään. Aikanaan hän suoritti yksivuotisen ylioppilaspohjaisen rakennusmiestutkinnon ammattikoulussa. Työkseen hän pystytti aluksi talopaketteja, mutta siirtyi 1990-luvun lopulla kerrostalokohteisiin, lähinnä remonttitöihin. Oman toiminimensä hän perusti 2003.

”Tuntuu siltä, ettei ketään enää kiinnosta toisten työ rakennustyömailla, kun kaikki tekevät omat työnsä ajattelematta kokonaisuutta”, Salonen sanoo.

”Sitoutumista omaan työhön lisää se, että hankkeessa kaikki suunnittelijoista viimeiseen tekijään asti arvostavat toisiaan ja tekevät yhteistyötä”, Santala sanoo.

”Takuutyöt ovat asiakaspalvelua. Huonolla työllä asiakastyytyväisyyden voi romahduttaa nollaan, mutta hyvällä toiminnalla tyytyväisyys paranee varmasti”, Santala jatkaa.

”Tyhmä ei ole se, joka kysyy”

Santala muistuttaa, että laadun kannalta myös käytetyillä materiaaleilla on suuri merkitys.

”Oikea tuote oikeaan paikkaan”, Santala sanoo. ”Jos et tiedä materiaaleista tai menetelmistä, aina voit kysyä niiltä, jotka tietävät. Tyhmä ei ole se, joka kysyy”, Salonen jatkaa.

”Tyypillisiä korjattavia kohteita takuukorjauksissa ovat esimerkiksi saumanauhojen irtoamiset, maalausten korjaaminen ja parkettien vauriot”, Salonen kertoo.

Santala sanoo, että parkettivaurioiden takana ovat usein liian suuret pinnat ilman liikuntasaumoja.

”Monelta korjaukselta vältyttäisiin käyttämällä paksumpia lattialistoja, mikä antaa parketille muutaman millin lisää kutistumisvaraa”, hän kertoo.